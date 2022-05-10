Gizem Katmer nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlanan Gizem Katmer mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Masumlar Apartmanı dizisinde 'Neriman' karakterine hayat veren oyuncunun hayatı ile ilgili detaylar merak edildi. Peki Gizem Katmer kaç yaşında, kimdir? İşte detaylar

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman rolünü canlandıran Gizem Katmer nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gizem Katmer ve Gurur Aydoğdu, aile arasında yapılan sade bir tören ile yüzük taktı.

Nişanda çekilen fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan Gizem Katmer'e, tebrik mesajları yağdı.

GIZEM KATMER KAÇ YAŞINDA?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlanan dizisi Masumlar Apartmanı'nda Neriman'ı canlandıran Gizem Katmer 1995 doğumlu yani 27 yaşında.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Gizem Katmer aslen Rizelidir.

Küçük yaşta oyunculuğa ilgili olan Gizem Katmer, bu merakını meslek haline getirmiştir. Kariyerine hem oyuncu, hem de tiyatrocu olarak devam eden Katmer, bir çok tiyatro oyununda da sahne aldı. Ayrıca, Sprite 'Vodafone Evde İnternet' ve "Dido" reklam filmlerinde de rol aldı.

Gizem Katmer, 2020'de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı adlı dizi ile televizyondaki ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşadı. Gizem Katmer, dizide Neriman karakterine hayat veriyor.

Gizem Katmer 1.60 cm ve 55 kilo olup Oğlak burcudur. Güzel oyuncu resmi instagram hesabını @gkatmer kullanıcı adı ile kullanıyor.