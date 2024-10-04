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  • Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson'u kaybetti
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Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson'u kaybetti

Türk müziğinin sevilen grubu MFÖ'nün üyesi Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, ani bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Alanson'un vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

4 Ekim 2024 Cuma 15:49 - Güncelleme:
Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı Eda Alanson'u kaybetti
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Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi. Ünlü şarkıcının kızının acı haberi sanat camiasını derinden üzdü.

BABA-KIZ SİNEMA PROJESİNDE DE YER ALMIŞLARDI

Mazhar Alanson, daha önce başrolünü Güven Kıraç ile paylaştığı "Kirpi" adlı filmde kızı Eda Alanson ile birlikte çalışmıştı. Eda Alanson, bu filmde metin yazarlığı yaparak babasıyla aynı projede yer almış ve yeteneğiyle dikkat çekmişti.

EDA ALANSON KİMDİR?

Eda Alanson, MFÖ'nün kurucularından olan Mazhar Alanson'un, ilk eşi Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Mazhar ve Hale Alanson, 1972 ile 2002 yılları arasında evli kalmışlardı. Eda Alanson'un annesi Hale Alanson ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un ani vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Alanson ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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