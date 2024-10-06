İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mazhar Alanson'un en acı günü! Kız Eda Alanson'a veda etti
Magazin

Mazhar Alanson'un en acı günü! Kız Eda Alanson'a veda etti

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat camiasından birçok isim katılırken Alanson'un 'Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil.' ifadeleri duygulandırdı.

AA6 Ekim 2024 Pazar 14:58 - Güncelleme:
Mazhar Alanson'un en acı günü! Kız Eda Alanson'a veda etti
ABONE OL

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • mazhar alansın
  • melek eda alanson
  • mazhar alansonun kızı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.