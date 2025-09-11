Mehmed Fetihler Sultanı 3. sezon tarihi belli oldu! İlk kareler geldi

TRT 1'de ekrana getirilen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 16 Eylül Salı akşamı üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor. Yeni sezon tanıtımı ile büyük beğeni toplayan dizinin setinden ilk kareler paylaşıldı.
Yeni sezonda Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethinin ardından sürdürdüğü fetihler ve mücadelesini konu alan dizi genişleyen oyuncu kadrosuyla ekranlara gelecek.
Merakla beklenen dizinin yeni sezonunda Saadet Işıl Aksoy, Serhat Kılıç, Hakan Gerçek ve Metin Yıldız oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde; Serkan Çayoğlu, Ertan Saban, Gürkan Uygun, Sinan Albayrak, Barış Bağcı, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Ali Sinan Demir, Turgay Tanülkü, Bülent Alkış, Celal Al, Murat Onuk, Dursun Ali Erzincanlı, Recep Çavdar, Taner Ayyıldız, Gökhan Karacık, Burcu Altın, Fahri Öztezcan, Ebubekir Öztürk, Sabri Arafatoğlu, Burak Koçoğlu, Şevket Süha Tezel, Ömer Turan, Ali Berge, Fatih Yılmaz, Arda Işık Mustafa Kaya ve Serdar Gökhan gibi isimler rol alıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla 16 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.