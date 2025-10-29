Mehmed Fetihler Sultanı ödülleri topladı! 3 önemli başarı bir arada

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen "Mehmed: Fetihler Sultanı", ödüllerine yenilerini ekledi. Dizinin başarısı, dün akşam Grand Pera Emek Sineması'nda gerçekleştirilen 7. Best of Rumeli Ödül Töreninde üç önemli ödülle taçlandırıldı.

Geceye damgasını vuran yapım, "En İyi Dizi" ödülünün sahibi olurken, dizinin usta yönetmeni Selahattin Sancaklı "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Ertan Saban ise "En İyi Kültür Elçisi" ödülünü alarak büyük alkış topladı.

Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen "Mehmed: Fetihler Sultanı" prodüksiyonu ve tarihi atmosferiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.