Mehmed Fetihler Sultanı'na 3 büyük ödül!

TRT1'in Salı akşamları ekrana gelen ve büyük bir bir ilgiyle takip edilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", ödüllerine yenilerini ekledi. Dizi, 7. Best of Rumeli Ödül Töreni'nde üç önemli ödüle layık görüldü.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi "En İyi Dizi" ödülünün sahibi olurken, dizinin yönetmeni Selahattin Sancaklı "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü. Oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden Ertan Saban da "En İyi Kültür Elçisi" ödülünü aldı.

Serkan Çayoğlu'nun başrolü olduğu "Mehmed: Fetihler Sultanı", Fatih Sultan Mehmed Han dönemini anlatıyor.