İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9633
  • EURO
    48,9164
  • ALTIN
    5317.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Mehmed Fetihler Sultanı'na 3 büyük ödül!

TRT1'in Salı akşamları yayınlanan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 7. Best of Rumeli Ödül Töreni'nden 3 büyük ödülle döndü.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 16:03 - Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı'na 3 büyük ödül!
ABONE OL

TRT1'in Salı akşamları ekrana gelen ve büyük bir bir ilgiyle takip edilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", ödüllerine yenilerini ekledi. Dizi, 7. Best of Rumeli Ödül Töreni'nde üç önemli ödüle layık görüldü.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi "En İyi Dizi" ödülünün sahibi olurken, dizinin yönetmeni Selahattin Sancaklı "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü. Oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden Ertan Saban da "En İyi Kültür Elçisi" ödülünü aldı.

Serkan Çayoğlu'nun başrolü olduğu "Mehmed: Fetihler Sultanı", Fatih Sultan Mehmed Han dönemini anlatıyor.

  • mehmed fetihler sultanı
  • mehmed fetihler sultanı izle
  • mehmed fetihler sultanı yeni bölüm
  • mehmed fetihler sultanı fragman
  • dizi

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.