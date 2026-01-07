Mehmed: Fetihler Sultanı'na iki güçlü transfer! Kartlar yeniden dağıtılıyor

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı "Mehmed: Fetihler Sultanı", güçlü kadrosunu yeni isimlerle büyütmeye devam ediyor. Başarılı diziye altmış dördüncü bölüm itibarıyla iki yeni oyuncu daha dâhil oluyor.

Merve Uçer, dizide Prenses Rose (Çiçek Hatun) karakterine hayat verirken; Deniz Hamzaoğlu ise Yeniçeri Ağası rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Gerek saray içindeki dengeler gerekse askeri yapılanma açısından kritik roller üstlenecek olan bu iki karakterin, ilerleyen bölümlerde olayların seyrini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.