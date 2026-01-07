İSTANBUL 18°C / 14°C
  Mehmed: Fetihler Sultanı'na iki güçlü transfer! Kartlar yeniden dağıtılıyor
Mehmed: Fetihler Sultanı'na iki güçlü transfer! Kartlar yeniden dağıtılıyor

TRT 1'in reytinglerde dikkat çeken tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, hikayesini güçlendirecek yeni karakterlerle yoluna devam ediyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde saray ve ordu dengelerini sarsacak iki yeni isim kadroya katılırken, bu karakterlerin hikayeye nasıl yön vereceği izleyicinin merakını artırdı.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Mehmed: Fetihler Sultanı'na iki güçlü transfer! Kartlar yeniden dağıtılıyor
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı "Mehmed: Fetihler Sultanı", güçlü kadrosunu yeni isimlerle büyütmeye devam ediyor. Başarılı diziye altmış dördüncü bölüm itibarıyla iki yeni oyuncu daha dâhil oluyor.

Merve Uçer, dizide Prenses Rose (Çiçek Hatun) karakterine hayat verirken; Deniz Hamzaoğlu ise Yeniçeri Ağası rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Gerek saray içindeki dengeler gerekse askeri yapılanma açısından kritik roller üstlenecek olan bu iki karakterin, ilerleyen bölümlerde olayların seyrini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

