Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni sezon öncesi sürpriz transfer! Öyle bir karakter geliyor ki…

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Son olarak, Serhat Kılıç, Mehmed Fetihler Sultanı dizisine "Deli Lütfi" karakteri ile dahil oldu.

Deli Lütfi, hem "deli" hem de "molla" kimliğiyle izleyiciyi etkileyecek oldukça sıradışı bir karakter olarak dikkat çekiyor. Bu karakter, dizinin dramatik yapısına farklı bir boyut katacak gibi görünüyor.

"Mehmed Fetihler Sultanı" üçüncü sezonunun ilk bölümü 16 Eylül Salı (bu akşam) başlıyor.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975'te Ankara'da doğdu ve aslen Malatyalıdır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanarak 1998'de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlamış, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrolarında çalışmıştır.

2008'de İstanbul'a yerleşerek sahnelerde performans sergilemiştir.

2012'de prodüksiyon şirketini kurmuştur. 2014'te sanat eğitimi vermek için "Okul Serhat Kılıç"ı kurmuştur. Tiyatro ve sinema dünyasında çok yönlü bir kariyere sahiptir.