İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2994
  • EURO
    48,82
  • ALTIN
    4895.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni sezon öncesi sürpriz transfer! Öyle bir karakter geliyor ki…
Magazin

Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni sezon öncesi sürpriz transfer! Öyle bir karakter geliyor ki…

'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinin üçüncü sezonunun ilk bölümü, 16 Eylül Salı (bu akşam) izleyicilerle buluşacak. Yeni sezon öncesi dikkat çeken bir sürpriz yaşandı. Serhat Kılıç, dizinin kadrosuna Deli Lütfi karakteriyle katıldı.

Haber Merkezi16 Eylül 2025 Salı 15:45 - Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı'na yeni sezon öncesi sürpriz transfer! Öyle bir karakter geliyor ki…
ABONE OL

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Son olarak, Serhat Kılıç, Mehmed Fetihler Sultanı dizisine "Deli Lütfi" karakteri ile dahil oldu.

Deli Lütfi, hem "deli" hem de "molla" kimliğiyle izleyiciyi etkileyecek oldukça sıradışı bir karakter olarak dikkat çekiyor. Bu karakter, dizinin dramatik yapısına farklı bir boyut katacak gibi görünüyor.

"Mehmed Fetihler Sultanı" üçüncü sezonunun ilk bölümü 16 Eylül Salı (bu akşam) başlıyor.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975'te Ankara'da doğdu ve aslen Malatyalıdır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanarak 1998'de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlamış, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrolarında çalışmıştır.

2008'de İstanbul'a yerleşerek sahnelerde performans sergilemiştir.

2012'de prodüksiyon şirketini kurmuştur. 2014'te sanat eğitimi vermek için "Okul Serhat Kılıç"ı kurmuştur. Tiyatro ve sinema dünyasında çok yönlü bir kariyere sahiptir.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.