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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük tehlike! Pontus'un planları gün yüzüne çıkıyor

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümde, karanlık bir örgütün şehri tehdit ettiği gerçeği ortaya çıkarken, Sultan Mehmed'in bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için hamleleri dikkat çekiyor. Beyazıd'ın kaçırılması tehlikesi, Çandarlı'nın gizli planları ve Boğdan Prensi ile Vlad arasındaki mücadele heyecanı doruğa çıkarıyor.

Haber Merkezi27 Mayıs 2025 Salı 10:33 - Güncelleme:
Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük tehlike! Pontus'un planları gün yüzüne çıkıyor
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Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Mayıs Salı (yarın) günü kırk yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümde neler olacak?

Kurtçu ve Hristo'nun yaralanması, sekbanbaşının şehit olması artık şehirde bir karanlık örgütün varlığını açık etmektedir. Sultan Mehmed de tüm planlarını bu örgütü ortaya çıkarmak için kurar. Agamemnon'un niyeti ise bambaşkadır. Pontus'dan gelen Yorgo'nun talimatıyla Beyazıd'ı kaçırmak. Mehmed, Agamemnon ve Nemesis'i ortaya çıkarmayı başarabilecek mi, yoksa Beyazıd, Pontus'a Agamemnon tarafından rehin şehzade olarak mı götürülecek?

Çandarlı'nın da planları tıkır tıkır işlemekte, adım adım Nemesis ve Agamemnon'a yaklaşmaktadır. Çandarlı, Sultan Mehmed'den önce bu örgüte ulaşabilecek mi? Yoksa kurduğu tertip bozulacak mı?

Boğdan Prensi üzerine gelmekte olan Osmanlı gücünün farkına varır ve Sırbistan da dâhil olmak üzere krallıkları birliğe davet eder. Ancak önüne Mara engeli çıkar. Mara'yı durdurabilmek için kardeşini esir alan Boğdan Prensi, Vlad'ın acımasız yüzüyle karşılaşır. Vlad, Boğdan Prensi'nin üstüne Sultan Mehmed'in emriyle yürür. Vlad, Boğdan Prensini durdurabilecek mi?

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