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Mehmed Fetihler Sultanı'nda Çandarlı devri bitiyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finaliyle ekranlara gelecek.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı'nda Çandarlı devri bitiyor!
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Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Serdar Gökhan gibi birbirinden isimler rol alıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın sezon finalinde neler olacak?

Çandarlı, Zağanos'un oyununa gelerek her şeyi anlatmış, Mehmed bizzat Çandarlı'dan geçmişte yaşananları duymuştur. Mehmed, Çandarlı'yı derhal zindana attırmıştır. Zağanos başarısından dolayı sadrazam makamının kendisine tevdi edilmesini beklerken hiç ummadıkları bir şey olmuş ve Sultan Mehmed, Mahmud Paşa'yı payitahta çağırmıştır. Evrenosoğullarını, Pontus'ta esaretten kurtaran Mahmud, sultanın emri üzerine Payitaht'a kalmıştır. Mahmud'un gelişi Çandarlı'yı da üzmüş, artık yolun sonuna geldiğini Çandarlı da anlamıştır.

Yeniçeriler ise Çandarlı'nın infazının durdurulması için gerekirse isyan dahi çıkartabileceklerini ikrar ediyor, Kurtçu ise onları yatıştırmaya çalışıyordur. Ancak Kurtçu'yu dahi karşılarına alarak bir isyana kalkışırlar. Muvaffak olabilecekler mi, yoksa Mehmed'in gadriyle mi karşılaşacaklar?

Mahkeme yapılır. Sultan Mehmed davacı, Çandarlı ise davalı olarak Hızır'ın karşısındadır. Suçlamalar okunur ve Çandarlı suçlu bulunur, infaz edilecektir. Artık Çandarlı devri bitmiştir.

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