Mehmed Fetihler Sultanı'nda denge sarsılıyor! Sarayda şüphe ve ihanet rüzgarı

"Mehmed: Fetihler Sultanı", 4 Kasım Salı akşamı elli yedinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sultan Mehmed'in yaşamını konu alan yapımda bu hafta; sarayda dengeler yeniden kurulacak.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni bölümde neler olacak?

Mahmud Paşa'ya yapılan suikast girişimi ve Basat'ın ölümü, tüm gözleri Vlad Tepeş'e çevirir. Üzerindeki kan izleri ve çelişkili sözleri kuşkuları artırır ancak, Mehmed delil yetersizliğinden onu serbest bırakır. Bu karar, karargâhta derin bir tedirginlik ve şüphe rüzgârı estirir.

Orta Ağası Zeynel'in cezalandırılmasına karar verildiğinde, Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kendi canını ortaya koyar. Bu fedakârlık Mehmed'in yüreğinde yankı bulur, Zeynel affedilir. Ancak Kurtçu'nun içindeki şüphe sönmez; Vlad'ın o geceki hareketlerini araştırmaya başlar.

Tam her şey açığa çıkacak gibiyken, Vlad Pontus'tan büyük bir zaferle döner. Getirdiği kutsal emanet ve kurtardığı esir, Mehmed'in gözünde onu yeniden "kardeş" mertebesine taşır. Kurtçu susar, ama hakikat sessizliğin ardında yankılanmayı sürdürür.

Bu sırada Konstantiniyye'de, Şehzade Beyazıd kendi vicdanıyla yüzleşmektedir. Gülperi'nin babası Kasım Bey'in emriyle kendisini öldürme planı açığa çıkar, fakat Beyazıd intikam yerine merhameti seçer.

Sultan Mehmed, devletin bekası için İsfendiyaroğlu üzerine sefer emrini verir. Fakat Pontus İmparatoru Komnenos, Osmanlı ordusuna arkadan saldırması için Draven'i harekete geçirir.

Kılıç kında, hüküm dilde; seferin sırrı Sultan'ın sükûtundadır. O sükût ki nice fırtınayı susturur, nice devri yeniden başlatır. Ve Sultan, kararıyla tarihin kapısını bir kez daha aralar.