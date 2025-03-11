Mehmed Fetihler Sultanı'nda heyecan dorukta! Gemiler karadan yürütülerek Haliç'e iniyor…

TRT 1'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin en çarpıcı anlarından birine götürüyor. Fatih Sultan Mehmed'in dahiyane stratejisiyle Osmanlı donanmasının gemilerini karadan yürüterek Haliç'e indirdiği o unutulmaz an, dizinin yeni bölümünde tüm görkemiyle ekrana taşınıyor.

TÜRK DİZİ TARİHİNDE BİR İLK

Bu tarihi sahneyi gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için, yapım ekibi büyük bir prodüksiyona imza attı. Dönemin koşullarına birebir uygun olarak inşa edilen özel platformlar, yüzlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen büyük çaplı çekimler ve titizlikle hazırlanan görsel efektler, izleyicilere adeta tarihin içinde yaşanan bir anı deneyimleme fırsatı sunacak.

Fatih'in sarsılmaz kararlılığı, Osmanlı askerlerinin azmi ve düşmanı hayrete düşüren bu stratejik hamle, sinematografik açıdan da büyüleyici bir şekilde ekrana gelecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı, 11 Mart Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1'de...