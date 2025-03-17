Mehmed Fetihler Sultanı'nda Konstantiniyye Fatih'e teslim

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 39. bölümde neler olacak?

Osmanlı ordusu, Haliç'i Osmanlı kadırgalarının toplarıyla aydınlatırken, Mehmed ve Zağanos zaferin yaklaştığını hisseder. Bizans tarafında ise Konstantinos ve danışmanları, Osmanlı'nın gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirmesiyle şoka uğrar.

Bu sırada Çandarlı ve Kurtçu, Halil Paşa'nın içeriden kapıyı açmasını beklerken, beklenmedik bir şekilde Francesco ve Latin şövalyeleri karşılarına çıkar. Francesco, Osmanlı'ya meydan okuyarak taarruzun seyrini değiştirebilecek midir?

Mehmed, otağında harp divanını toplar ve surların kapıları açılmasa bile şehri fethetmeye kararlı olduğunu ilan eder. Bizans'ta ise halk panik içindedir, Konstantinos Francesco'ya güvenmek zorunda kalırken, Plethon Osmanlı donanmasını ateşe vermek için bir plan yapar. Plethon bu planında başarılı olabilecek midir?

Satılmış ve lağımcılar, Bizanslı John Grand'ın tehditleriyle yüzleşirken, şehirde gizlenen Saltuk, Maria ile buluşup bir kurtarma planı yapar. Ancak, bu plan başarıya ulaşacak mı?

Mehmed son taarruz emrini verir: "Ya Konstantiniyye beni alacak... Ya da ben Konstantiniyye'yi..." Şafak sökerken Osmanlı ordusu son saldırıya hazırlanır, Bizans halkı korku içinde bekler. İstanbul'un fethi artık an meselesidir.