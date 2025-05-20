İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8604
  • EURO
    43,7701
  • ALTIN
    4039.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mehmed Fetihler Sultanı'nda kriz üstüne kriz! Beyazıd kayboluyor, Hızır'a tuzak kuruluyor
Magazin

Mehmed Fetihler Sultanı'nda kriz üstüne kriz! Beyazıd kayboluyor, Hızır'a tuzak kuruluyor

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümde hem saray içinde hem de Osmanlı adaleti üzerinde sarsıcı gelişmeler yaşanacak. Plethon'un sorgusu, Beyazıd'ın gizemli kaçışı ve Hızır Çelebi'ye kurulan ölümcül tuzak, dizide tansiyonu yükseltiyor.

Haber Merkezi20 Mayıs 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı'nda kriz üstüne kriz! Beyazıd kayboluyor, Hızır'a tuzak kuruluyor
ABONE OL

Mehmed: Fetihler Sultanı, 20 Mayıs Salı akşamı kırk altıncı bölümüyle ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır. Plethon bu sorgulamada kimsenin adını vermez. Mehmed ise Plethon'un hakkında hükmünü verir. Bunlarla beraber saray teşrifatı ve divanda yeni nizamlar getirilir. Bu sırada babasının maceralarını dinleyen Beyazıd saraydan kaçar. Beyazıd'ın karşısına Agamemnon çıkar.

Agamennon, Saltuk ve Fatıma'yı şehit ettikten sonra yeni hedefine kitlenir: Hızır Çelebi. Hızır Çelebi'yi öldürerek Osmanlı'nın adaletine büyük bir darbe vurmak istemektedir. Bu sebeple Hızır'ı büyük bir tuzağa çeker. Hızır'ın sonu ne olacak?

Harem'de Beyazıd'ın kaybolması büyük bir paniğe ve endişeye neden olur. Mehmed'in duymasıyla şehrin altı üstüne getirilir. Bahar büyük bir korkuyla karşı karşıyadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.