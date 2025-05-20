Mehmed Fetihler Sultanı'nda kriz üstüne kriz! Beyazıd kayboluyor, Hızır'a tuzak kuruluyor

Mehmed: Fetihler Sultanı, 20 Mayıs Salı akşamı kırk altıncı bölümüyle ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Mehmed, Plethon'u yakalar ve sorgulanması için zindana attırır. Plethon bu sorgulamada kimsenin adını vermez. Mehmed ise Plethon'un hakkında hükmünü verir. Bunlarla beraber saray teşrifatı ve divanda yeni nizamlar getirilir. Bu sırada babasının maceralarını dinleyen Beyazıd saraydan kaçar. Beyazıd'ın karşısına Agamemnon çıkar.

Agamennon, Saltuk ve Fatıma'yı şehit ettikten sonra yeni hedefine kitlenir: Hızır Çelebi. Hızır Çelebi'yi öldürerek Osmanlı'nın adaletine büyük bir darbe vurmak istemektedir. Bu sebeple Hızır'ı büyük bir tuzağa çeker. Hızır'ın sonu ne olacak?

Harem'de Beyazıd'ın kaybolması büyük bir paniğe ve endişeye neden olur. Mehmed'in duymasıyla şehrin altı üstüne getirilir. Bahar büyük bir korkuyla karşı karşıyadır.