Mehmed Fetihler Sultanı'nda Radu, hangi gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak?

TRT 1'in tarih dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 66. bölümüyle ekranlara gelecek.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın 66. bölümde neler olacak?

Yeniçeri Ocağı'nda Mahmud Paşa ve Hüseyin Ağa'nın Kurtçu Doğan'ı devre dışı bırakmaya yönelik hamleleri, askerler arasındaki huzursuzluğu artırır. Talimlerdeki sert uygulamalar ve artan baskı, ocağı tehlikeli bir eşiğe taşır. Bu gerilimin sonucunda ocakta neler olacak?

Radu, abisi Vlad'ın yönlendirmesiyle af dilemek üzere Sultan Mehmed'in huzuruna çıkar. Sultan Mehmed, bu ziyaretin ardındaki niyeti sorgularken kardeşler arasındaki bağ da ciddi bir sınavdan geçer. Radu hangi gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak?

Bosna'da Stefan, Vlad ve Katerina arasındaki güç mücadelesi yeni bir boyut kazanır. Papa üzerinden kurulan baskı, Bogomiller için varlık-yokluk meselesine dönüşür. Bu baskı Bosna'daki dengeleri nasıl değiştirecek?

Payitahtta Sultan Mehmed, Doğu Türkistan'dan gelen heyeti kabul eder. Heyetin talebi, yaşanan zulmün duyulması ve karşılık bulmasıdır. Mehmed bu çağrıyla nasıl bir yol haritası çizecektir?

Ocakta Kurtçu Doğan'ın verdiği sert mesaj, Hüseyin Ağa ve Mahmud Paşa'yı doğrudan karşı karşıya getirir. Bu hamle, daha büyük bir hesaplaşmanın işareti midir?

Sarayda alınan kararlar, haremdeki görev dağılımlarını ve güven ilişkilerini yeniden tartışmaya açar. Bu değişim kimin konumunu güçlendirecek, kimleri zora sokacaktır?