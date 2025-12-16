İSTANBUL 12°C / 6°C
Magazin

Mehmed Fetihler Sultanı'nda savaş surların içinde başlıyor!

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu TRT1'in reytinglerin zirvesinde yer alan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde; Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alacak.

16 Aralık 2025 Salı 16:09
Mehmed Fetihler Sultanı'nda savaş surların içinde başlıyor!
TRT 1'in Salı akşamları ekrana gelen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 62. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin bu bölümünde; surların yıkılmasının ardından mücadele bu kez şehrin içerisine taşınacak.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın altmış ikinci bölümde neler olacak?

Osmanlı ordusu Karadeniz'in kilit kapılarından birine doğru ilerlerken, şehir surlarının ardında yalnızca taş ve demir değil; ihanet, hırs ve kanla örülü hesaplar da beklemektedir. Bir yanda farklı cephelerden eş zamanlı ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, diğer yanda şehir içinde kurulan ölümcül tuzaklar... Sokak sokak, kapı kapı ilerleyen bu mücadelede hiçbir zafer kolay kazanılmayacaktır.

Şehzadeler, paşalar ve akıncılar, dar sokaklarda beklenmedik direnişlerle karşılaşırken; kişisel hesaplar, intikam duyguları ve geçmişten gelen düşmanlıklar savaşın seyrini değiştirmeye başlar. Şehir düştü sanılırken, asıl mücadelenin surların içinde başladığı anlaşılır.

Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alır ve savaşın merkezine doğru ilerler. Bu hamle, yalnızca bir askeri hareket değil; devlet aklının, cesaretin ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır.

Öte yandan entrikalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı değildir. Kaçış planları, gizli geçitler, zindanlar ve karanlık ittifaklar, imparatorluklar arası hesaplaşmayı daha da derinleştirir. Uzak coğrafyalara uzanan bu satranç oyununda, herkesin bir planı vardır... Ama kimin kimi beklediği bilinmez.

Şehrin fethine giden yolda; kılıçlar kadar akıl, sadakat kadar ihanet, cesaret kadar korku da sınanacaktır.

Tarih, bir kez daha sadece kazananları değil, beklenmeyen yüzleşmeleri de yazacaktır.

  • fetihler sultanı
  • fetihler sultanı fragman
  • fetihler sultanı yeni bölüm
  • magazin

