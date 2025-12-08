Mehmed Fetihler Sultanı'ndan özetsiz yeni bölüm!

TRT 1'in tarihi dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", 61. bölümüyle 9 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de özetsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Trabzon'un fethinin anlatılacağı bu özel bölüm, özetsiz olarak ekrana gelecek.

"Mehmed: Fetihler Sultanı"nın altmış birinci bölümde neler olacak?

Pontus surlarının çöktüğü noktadan içeri sızan Akıncılar, Draven'ın kurduğu kanlı tuzağa karşı kahramanca direnmeye çalışır. Bu haber Mehmed'e ulaştığında, yaşananların askerî bir hatadan değil, içlerindeki hainin hamlesinden kaynaklandığını anlar. Akıncı Mustafa'nın Pontus'tan getirdiği malumatlarla Mehmed şüphesini Vlad Tepeş'e yöneltir. Vlad'ın zihnini karartan "Vlaciu" fısıltıları ise Bayezid'i bile tedirgin eder.

Bu sırada Pontus'un megadükü Yorgo, Mehmed'e gizli bir vaatte bulunur: "Bir gün içinde kapıyı açacağım ve İmparator'u teslim edeceğim."

Ancak Draven, Yorgo'nun niyetini sezer ve onu adım adım takip eder. Yorgo ağır bir saldırıya uğrar; kapıyı açıp açamadığı ise bilinmezliğe gömülür. Vaat edilen saat geldiğinde karargâhta herkes gözünü sur kapılarına diker. Ne bir işaret vardır ne de Yorgo'dan bir haber...Kapılar açılacak mı, yoksa Yorgo çoktan susturuldu mu?

Bu belirsizliğin içinde Mehmed kararını verir. Şahi topları Notia surlarına ateş açar; her gürleyişte taşlar yerinden sökülür. Açılan gedikten Yeniçeriler, lağımcılar ve akıncılar hızla şehrin içine ilerler.

Tam o anda Eren'in rüyasında Ulubatlı Hasan'dan aldığı emanet gerçeğe dönüşür. Yaralı halde burçlara tırmanır ve ok yağmurunun altında üç hilalli sancağı diker. Sancağın dalgalanmasıyla şehir susar; Pontus'un kaderi kesinleşir.

Ancak gölgelerde başka bir hesap vardır. Mehmed'le son konuşmasının ardından karargâhtan ayrılan Vlad Tepeş, karanlığın içinde fısıldar: "Mehmed içindeki Fatih'i öldüremedi... Bunu onun yerine ben yapacağım."