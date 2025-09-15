Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi belli oldu! İşte 50. bölümde yaşanacaklar

TRT1'in Salı akşamları ekrana gelen ve İstanbul'un Fethi'ni anlatan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonuna 16 Eylül akşamı başlıyor. Mehmed Fetihler Sultanı'nın 50. bölümünde neler olacak? Yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor?

MEHMED FETİHLER SULTANI 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih Sultan Mehmed, Yermük Savaşı'ndan aldığı ilhamla "Üç Roma" vizyonunu ortaya koyar ve gözünü Karadeniz'in kıyılarında hâlâ ayakta duran Pontus İmparatorluğu'na çevirir. Bu sırada Pontus İmparatoru David Komnenos, yaklaşan tehlikeyi sezinleyerek Papa II. Pius'un desteğini kazanmak için hamle yapar. Sümela Manastırı'nda yüzyıllardır saklanan kutsal emanetler, bu pazarlığın en güçlü kozuna dönüşür. Komnenos, yalnızca Batı'nın değil Anadolu'daki bazı beyliklerin desteğini almak için de yeni ittifakların kapısını aralamaya çalışır.

Payitahtta ise, Ayasofya'nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bir parşömen Mehmed'in zihnini meşgul etmektedir. Isıyla beliren Arami yazılar, geleceği işaret eden bilinmezliklerle doludur. Sultan, bu sırrı çözmek için Tokatlı "Deli Lütfi"yi Payitahta getirtmek ister ve bu görev için alışılmadık bir isim görevlendirilir: Vlad Tepeş.

Siyasi hesaplar, hanedan evlilikleri ve derin ittifaklarla örülen bu çetin satranç oyunu, yalnızca devletler arasındaki mücadeleyi değil, sarayın en mahrem odalarına kadar uzanan gerilimleri de açığa çıkarır. Olayların gölgesinde, Mehmed'i tarihin en ağır imtihanlarından biri beklemektedir: Devletin selameti mi, yoksa evladının kaderi mi?