İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3397
  • EURO
    48,5658
  • ALTIN
    4843.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi belli oldu! İşte 50. bölümde yaşanacaklar
Magazin

Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi belli oldu! İşte 50. bölümde yaşanacaklar

TRT1'in reytinglere damga vuran dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Peki Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuna ne zaman başlayacak? Mehmed Fetihler Sultanı'nın 50. bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar!

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Mehmed Fetihler Sultanı'nın yayın tarihi belli oldu! İşte 50. bölümde yaşanacaklar
ABONE OL

TRT1'in Salı akşamları ekrana gelen ve İstanbul'un Fethi'ni anlatan dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonuna 16 Eylül akşamı başlıyor. Mehmed Fetihler Sultanı'nın 50. bölümünde neler olacak? Yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor?

MEHMED FETİHLER SULTANI 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih Sultan Mehmed, Yermük Savaşı'ndan aldığı ilhamla "Üç Roma" vizyonunu ortaya koyar ve gözünü Karadeniz'in kıyılarında hâlâ ayakta duran Pontus İmparatorluğu'na çevirir. Bu sırada Pontus İmparatoru David Komnenos, yaklaşan tehlikeyi sezinleyerek Papa II. Pius'un desteğini kazanmak için hamle yapar. Sümela Manastırı'nda yüzyıllardır saklanan kutsal emanetler, bu pazarlığın en güçlü kozuna dönüşür. Komnenos, yalnızca Batı'nın değil Anadolu'daki bazı beyliklerin desteğini almak için de yeni ittifakların kapısını aralamaya çalışır.

Payitahtta ise, Ayasofya'nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bir parşömen Mehmed'in zihnini meşgul etmektedir. Isıyla beliren Arami yazılar, geleceği işaret eden bilinmezliklerle doludur. Sultan, bu sırrı çözmek için Tokatlı "Deli Lütfi"yi Payitahta getirtmek ister ve bu görev için alışılmadık bir isim görevlendirilir: Vlad Tepeş.

Siyasi hesaplar, hanedan evlilikleri ve derin ittifaklarla örülen bu çetin satranç oyunu, yalnızca devletler arasındaki mücadeleyi değil, sarayın en mahrem odalarına kadar uzanan gerilimleri de açığa çıkarır. Olayların gölgesinde, Mehmed'i tarihin en ağır imtihanlarından biri beklemektedir: Devletin selameti mi, yoksa evladının kaderi mi?

  • mehmed fetihler sultanı
  • mehmed fetihler sultanı ne zaman başlayacak
  • mehmed fetihler sultanı oyuncuları

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.