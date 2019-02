Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? (Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl?)

Mehmet Ali Erbil kimdir kaç yaşında sorusunun yanı sıra sağlık durumu nasıl olduğu hayranları tarafından araştırılıyor. Sosyal medya üzerinden ise Mehmet Ali Erbil’in öldüğü iddia edilirken bir yandan da hastaneden gelen son dakika açıklamasına göre ünlü şovmenin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Henüz kötü bir gelişme yaşanmadığı ve yaşanmayacağı dile getiren hastane yetkilileri Mehmet Ali Erbil’in yoğun bakımda olduğu ailesinin yanında olduğunu ve uyanması beklendiği belirtildi.



Mehmet Ali Erbil, Ekim ayından bu yana yoğun bakımda tedavi altında! Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil banyoda düşmesinin ardından kemiklerinin kırıldığı duyurulmuş tedavisi devam ederken eski hastalığının nüksetmesi sonucu süreç daha da zorlaşmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka'dan açıklama geldi. İşte o açıklama...







HASTANEYE YATTIĞINDA 90 KİLOYDU ŞİMDİ 75 KİLO



Geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'in tedavisi devam ederken eski hastalığı da nüksetti. Zor günler geçiren sanatçı durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz." dedi.



Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve acilen ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'den haber var. Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği fotoğrafı paylaştı ve ünlü şovmenin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu:



“Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz, durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum. Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah. Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek”







MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?



Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957[3], İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30’dan fazla filmde, 10’dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.



Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olarak 8 Şubat 1957’de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi.



Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal’la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç’la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı.



Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985’te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV’de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir.



Daha önce Emel Sayın’la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D’de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.



Bir dönem TGRT’de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012’den itibaren tv8’e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.



Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin’in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.



Kanal 1’de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox’a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1’de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV’de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.



50 Sarışın cuma akşamları 19.15’te yayınlandı. Pazartesi’den Perşembe’ye Tuba Ünsal’la Çarkıfelek’i sundu. Şu anda Show TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.