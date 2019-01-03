Mehmet Ali Erbil kimdir son dakika kızı Sezin Erbil açıklaması Mehmet Ali Erbil nereli kaç yaşında sağlık durumu nasıl

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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sezin Erbil, 'Yoğun bakımda 77. gün' diyerek herkesten dua istedi.

Babasıyla ilgili paylaşım yapan Sezin Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü."







YASMİN ERBİL SUSKUN :

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ise babasının durumuna ilişkin suskunluğunu koruyor. Bugüne kadar aile adına açıklamalar yapan halası Prof. Yeşim Erbil de bir süredir kardeşinin durumuna ilişkin paylaşım yapmıyor.



MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NE?

Kaçış sendromu hastalığı, dünyada nadir görülen bir hastalıktır, Türkiye’de ilk kez Mehmet Ali Erbil’de rastlanmıştır. Erbil’in kızkardeşi Prof.Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in uzun zamandır kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ettiğini, düşme sonucu meydana gelen kaburga kırığı ve kanamanın ‘kaçış’ hadisesini hızlandırdığını söyledi.

Evinde banyoda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki 77. gününde kızı Sezin Erbil'den bir açıklama geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Sezin Erbil herkesten dua istedi.



MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de, İstanbul'da doğmuştur. Saadettin Erbil ve Yurdagül Eken'in tek çocuğudur. Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısıdır.



Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'den fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.



MEHMET ALİ ERBİL'İN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Nergis Kumbasar ile evliliğinden Yasmin Erbil adında bir kızı, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden Sezin Erbil adında bir kızı, Tuğba Coşkun ile evliliğinden ise Ali Sadi Erbil adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ali Erbil’in halen yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbil, şu açıklamayı yaptı: İyi akşamlar. Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda ‘sohbet’ edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak ‘tamam iyileşti’ diyemiyoruz. Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım.

Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastalarım öncelikle abimi soruyor. Sağ olun hepinizden Allah razı olsun.

Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür Turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağ olsun aramayan da… O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu.. Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile abime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah..

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'den fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

1957-2015: İlk yılları ve günümüze

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı.[3] İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal 'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç 'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV ’ de de program yaptı.

1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek Dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek Yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl Adıyla Şov Tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, şu anda Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Son dönemlerde, Sinan Çetin 'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi.

Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.