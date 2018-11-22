Mehmet Ali Erbil kimdir son dakika öldü mü sağlık durumu nasıl Nergis Kumbasar kimdir kaç yaşında

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MEHMET ALİ ERBİL SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Programında Metin Arolat’ı ağırlayan Kumbasar ‘Metin bizim canımız. Onu karşımda görünce çok başka yerlere gittim.' dedi.

Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar sözlerine şöyle devam etti:

“ Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim. İnşallah geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah… “

Özlem Yıldız’dan Mehmet Ali Erbil’e mesaj :'O benim kıymetlim'

Özlem Yıldız, bir dönem büyük aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil için 'o benim kıymetlim' dedi. Mehmet Ali Erbil için dua ettiğini söyleyen Özlem Yıldız açıklamalarda bulundu.

"Ben can-ı gönülden Mehmet Ali'ye dua ediyorum. Evlatlarıyla arasındaki diyaloğu çok iyi bildiğim için. Ona hastalığı konduramıyorum. Sanki şuan çıkıp gelecek gibi. Dün kandildi, yine Sezin ile yazıştım. Dualarımda Mehmet Ali. Allah en kısa sürede ondan güzel bir haber almayı nasip etsin."

"Bugün 32 ya da 33. Gün. Sabahın kör saatinden gece yarısına kadar bütün aile bir masada oturuyorlar. Mehmet Ali benim hayatımda çok farklı bir yerdedir. İş olarak da, duygusal anlamda da. Hep iyi haberlerini almak isterim."

"Ben onun iyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim. Bana 'seni çok üzdü, neden gidiyorsun' diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Hangimiz aynı kaldık. Önemli olan yaşanmışlıklara olan saygı."

"Mehmet Ali beni görünce şarkı söylüyor 'yıllar sonra rastladım… Çocukluk sevgilime…'"

"Ben bayramda seyranda arar sorarım. Bir şovuna tekerlekli sandalye ile çıkmıştı. O zaman da çok üzüldüm, hemen aradım."

"Orada yatan, sağlığıyla ilgili çok önemli bir süreçten geçen biri var. 'İyi ol' demek bu kadar mı zor?" "Mehmet Ali benim 'kıymetlim' bu kadar. Ağlatmış olabilir, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var."

"Çarkıfelek benim hayatımda dönüm noktasıdır. Bana kattığı çok şey var. Bunun üzerine dua etmemek çok saçma. İnsanlar biraz içini temizleseler mi acaba?"

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957[3], İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30’dan fazla filmde, 10’dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olarak 8 Şubat 1957’de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi.

Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal’la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç’la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı.

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Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985’te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV’de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir.

Daha önce Emel Sayın’la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D’de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.

Bir dönem TGRT’de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012’den itibaren tv8’e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin’in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Kanal 1’de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox’a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1’de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV’de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.

50 Sarışın cuma akşamları 19.15’te yayınlandı. Pazartesi’den Perşembe’ye Tuba Ünsal’la Çarkıfelek’i sundu. Şu anda Show TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

NERGİS KUMBASAR KİMDİR?

Nergis Kumbasar, 25 Mayıs 1963 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası Abidin Kumbasar profesör doktordur. Deniz adında bir erkek kardeşi vardır. TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mankenlik diploması aldı. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak mankenliğe başlamış ve mankenliğe devam ederken Reklam filmleri, sinema ve TV tekliflerini değerlendirip oyuncu, sunucu ve senaryo yazarı olarak hayatına yön vermiştir.

Nergis Kumbasar'ın reklamla başlayan oyunculuk arzusu zamanla kendisini daha uzun soluklu işlerde bulmasına neden oluyor. TRT için1985 yılında çekilenPeyami Safa uyarlamasıDokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda Nüzhet rolü oyunculuğa attığı büyük adım oluyor.

Mehmet Ali Erbil ile evlendikten sonra mankenliği bırakmıştır. Eğlence programları sundu, bir dönemShow TV'de kadın programı da yaptı.

Halen, sunucu ve oyuncu olarak televizyon programlarında yer almaktadır.TRT'ye Sağlık Bakanlığı'nın sponsorluğunda bir sağlık programı yaptı.

Nergis Kumbasar, 20 ağustos 1989 tarihinde oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile evlenmiştir. 1996 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Yasmin (d. 02 Aralık 1995)adında bir kız çocuğu vardır.

2015 yılında baş rollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Sinem Öztürk, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı romantik komedi dizisinde oynadı.

Yazdığı senaryolar:

2007 - Sardunya Sokağı - TV Dizisi

2007 - Evimin Erkeği - TV Dizisi

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Kiralık Aşk (Neriman) (TV Dizisi)

2013 - Neva (Sinema Filmi)

2011 - Burada Laf Çok (Kendisi) (Tv Programı)

2009 - 2011 - Papatyam (Semiha )(TV Dizisi)

2008 - Yeniden Başlasın (proğramda sunuculuk yaptı)

2006 - Acemi Cadı (Melda)(TV Dizisi)

2005 - Çapkın - TV Dizisi

2004 - Tam Pansiyon - TV Dizisi

2002 - Muhteris Ruhlar

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Berna)(TV Dizisi)

1989 - Sevmek ve Ölmek Zamanı (Aysun)(Sinema Filmi)

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Nüzhet)(TV Dizisi)