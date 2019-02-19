Mehmet Ali Erbil kimdir son dakika sağlık durumu nasıl? İşte kızı Yasemin Erbil'den gelen son açıklama

Mehmet Ali Erbil kimdir, son dakika sağlık durumu nasıl soruların yanıtı yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil, Ekim ayından bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yoğun bakımdan çıktığını kızı Yasmin Erbil açıkladı. Önceki gün alışveriş turunda görüntülenen Yasmin Erbil babasının sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?



Yasmin Erbil önceki gün alışveriş turunda görüntülenen Yasmin Erbil babasının sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, önceki gün Akmerkez’deydi. Alışveriş turu sırasında habercilerle karşılaşan Yasmin Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:





“Durumu iyiye gidiyor.



Yoğun bakımdan odaya geçtik artık çok şükür. Bu süreç gerçekten zordu, yaşamıyor gibiydim.



Kendine geldiğinde ondan ilk duyduğum söz de ‘Bir şeye ihtiyacın var mı?’ oldu. Hayatımda yaşadığım en güzel andı.”

-ESKİ HABER-

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi



Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki akşam bir kozmetik markasının düzenlediği partiye katıldı. Erbil, uzun süredir tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 110 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonucu tedaviye alınmıştı. Ünlü şovmenin iyi olduğunu ailesi sosyal medya hesabından duyurmuştu.



“NAZARA ÇOK İNANIYORUM”



Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil “Ben konuşmak istemiyorum. Nazara çok inanıyorum. İyi diyorum bir şey oluyor falan o yüzden konuşmaktan çok korkuyorum. Bilinci yerinde konuşuyor, iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.







HASTANEYE YATTIĞINDA 90 KİLOYDU ŞİMDİ 75 KİLO



Geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı. Erbil'in tedavisi devam ederken eski hastalığı da nüksetti. Zor günler geçiren sanatçı durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, yoğun bakımda 97 günü ardında bırakan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Az da olsa yemek yiyor ama özel sıvı gıda takviyesi de yapılıyor. Her gün yatağında pasif egzersiz yaptırılıyor. Hastaneye yattığında 90 kilo civarındaydı. Şu an 75 kilolarda. 15 kilo bu süreç için büyük bir kilo kaybı sayılmaz." dedi.



Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve acilen ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'den haber var. Prof. Dr. Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği fotoğrafı paylaştı ve ünlü şovmenin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu:



“Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz, durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum. Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah. Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek”







MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?



Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957[3], İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30’dan fazla filmde, 10’dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.



Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olarak 8 Şubat 1957’de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi.



Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal’la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç’la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı.



Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985’te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV’de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir.



Daha önce Emel Sayın’la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D’de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.



Bir dönem TGRT’de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012’den itibaren tv8’e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.





Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin’in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.



Kanal 1’de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox’a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1’de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV’de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.



50 Sarışın cuma akşamları 19.15’te yayınlandı. Pazartesi’den Perşembe’ye Tuba Ünsal’la Çarkıfelek’i sundu. Şu anda Show TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.