Mehmet Ali Erbil öldü mü son durum Mehmet Ali Erbil son dakika sağlık durumu nedir?

Mehmet Ali Erbil öldü mü son durum nedir? Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil son dakika gelişmeleri Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nedir öldü mü? Evinde geçirdiği bir kazanın ardından tam 77 gündür yoğun bakımda olan, televizyon dünyasının haşarı çocuğu Mehmet Ali Erbil son sağlık durumu hakkında sevenleri araştırma yapıyor. Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil, bugün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından açıklama yapan Sezin Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü." Peki, Mehmet Ali Erbil öldü mü son durum nedir? Ünlü şovmenin "Kaçış sendromu" hastalığı yıllardır takip eden Dr.Jan Klod Kayuka 26 Ekim'de konu hakkında açıklama yapmıştı. Kayuka " Mehmet Ali Erbil sabaha doğru makinadan çıktı. Şimdi görüştüm. Böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yine yoğun bakımda takip edilecek...Tabii ki yorgun ve bitkin ama her gün daha iyiye gidecek. Çok kötü olan sürece atlattık diye düşünüyorum..." demişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu. Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı.

MEHMET ALİ ERBİL SON DURUM

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil ünlü şovmenin son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil ile ilgili sevindirici haberler gelmeye başladı. Ünlü şovmenin Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim solunum cihazında ayrıldı” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Söylemezsem Olmaz’a canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.

İşte Yeşim Erbil'in açıklamalarından satırbaşları; "Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. On gün zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu 'gelin' diyor Sezin'i Muhsine'yi çağırıyor. Hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok hemen yoruluyor. Şimdi yiyecek istiyor vişne suyu çok sever istedi." dedi.

Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı! İlk isteği bu oldu

Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil güzel haberi verdi: Abim yavaş yavaş konuşuyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda bir akşam saatlerinde düşme nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil'den yeni haberler gelmeye devam ediyor.

İşte Yeşim Erbil’in açıklamaları...

Doktorlar son üç, dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme... Daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

64 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik. Çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor.

Canlı yayında abisinin iyi olduğu müjdesini veren Yeşim Erbil bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı;

HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN.DAHA İYİYİZ ÇOK ŞÜKÜR..

Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey.

Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bu günlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah.

Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için infeksiyondan korumak gerekiyor. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun.

EN SON NELER OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil'in kızı paylaştı: Yoğun bakımda 60. gün

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.

Yoğun bakımda 60 günü geride bırakan Erbil'in son durumunu kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezin Erbil son paylaşımında; 'Yoğun bakımda 60. gün... Doktorlar, hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abim hala yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil" demişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ali Erbil’in halen yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbil, şu açıklamayı yaptı: İyi akşamlar. Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda ‘sohbet’ edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak ‘tamam iyileşti’ diyemiyoruz. Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım.

Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastalarım öncelikle abimi soruyor. Sağ olun hepinizden Allah razı olsun.

Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür Turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağ olsun aramayan da… O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu.. Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile abime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah..