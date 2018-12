Mehmet Ali Erbil son dakika sağlık durumu hastalığı ne oldu Mehmet Ali Erbil kimdir kaç yaşında nerelidir? Mehmet Ali Erbil son durumu araştırılıyor. Gündemde yer alan Mehmet Ali Erbil hastalığı hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil yaşı kaç kim aslen nereli? Mehmet Ali Erbil uyandı! İşte Mehmet Ali Erbil'in uyandıktan sonra ilk isteği ne oldu? Özel bir hastanede 63 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Mehmet Ali Erbil, hayati tehlikeyi atlattı. Müjdeli haberi, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Prof. Dr. Yeşim Erbil verdi. Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 61 yaşındaki şovmen, 2-3 gündür bu cihaza bağlı olmadan hayatını sürdürüyordu. Yeşim Erbil, "Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş ne kadar zararlı şev varsa istiyor" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'den fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. İşte Mehmet Ali Erbil hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

Son dakika: Mehmet Ali Erbil konuşmaya başladı! İlk isteği bu oldu

Mehmet Ali Erbil’in doktor kardeşi Yeşim Erbil güzel haberi verdi: Abim yavaş yavaş konuşuyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağladı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda bir akşam saatlerinde düşme nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil'den yeni haberler gelmeye devam ediyor.

İşte Yeşim Erbil’in açıklamaları...

Doktorlar son üç, dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme... Daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

64 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik. Çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor.

Canlı yayında abisinin iyi olduğu müjdesini veren Yeşim Erbil bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı;

HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN.DAHA İYİYİZ ÇOK ŞÜKÜR..

Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz, bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. İki aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey.

Başımıza bu tarz şeyler geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsü ile hareket ederiz, daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü için de zamana ihtiyacı var. Bu günlere geldik bence hepsi hallolacak inşallah.

Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz ama daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı eve taburcu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için infeksiyondan korumak gerekiyor. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü, hepinizden Allah razı olsun.

EN SON NELER OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil'in kızı paylaştı: Yoğun bakımda 60. gün

Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu.

Yoğun bakımda 60 günü geride bırakan Erbil'in son durumunu kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezin Erbil son paylaşımında; 'Yoğun bakımda 60. gün... Doktorlar, hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abim hala yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimnastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil" demişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Mehmet Ali Erbil’in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ali Erbil’in halen yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbil, şu açıklamayı yaptı: İyi akşamlar. Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda ‘sohbet’ edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak ‘tamam iyileşti’ diyemiyoruz. Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım.

Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastalarım öncelikle abimi soruyor. Sağ olun hepinizden Allah razı olsun.

Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür Turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağ olsun aramayan da… O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu.. Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile abime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah..

Tuğba Ekinci'den Altın Kelebek tepkisi! 'Mehmet Ali Erbil'i kimse hatırlamadı'

Şarkıcı Tuğba Ekinci, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde, Mehmet Ali Erbil'in adının geçmemesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, uzun zamandır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in adının Altın Kelebek Ödülleri'nde hatırlanmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulanan Tuğba Ekinci, "Yıllarca Hürriyet grubuna Kanal D ye Çarkıfelek ile hayat verdi, para kazandırdı. Kelebek ödül töreninde bir portre resmi çıkmadı. Kimsede onu hatırlatmadı benim ülkemde neden insanları kaybettiğimizde degeri biliniyor, üstünden prim yapılıyor, binlerce hayranı iyileşmesini bekliyor ve ailesi tabiki! Kimseyi suçlamak istemiyorum böylesine Kanal D için büyük bir değerin gözden kaçdığını düşünmek istiyorum. Keşke ben söyleseydim yöneticilere galiba Tarkan gelmedi bu sene diye üzüntüden düşünemediler. Ah benim kaygan zeminli yalan dolan sanat camiam hepinize aferim.(vefa)" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastanede tedavisi devam ederken, Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil önemli bilgiler paylaştı.

"BÖYLE HABERLERİ VEREN TARAF OLDUM YILLARCA"

Yeşim Erbil'in paylaştığı mesaj şöyle;

"Şu an pek çok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sırası ile olmuyor.

Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle. Benim ilk yeğenim ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.

Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz.

Sezin zaten yarı doktor oldu, hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni."

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'den fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

1957-2015: İlk yılları ve günümüze

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Kürt Şeyh Es’edê Erbîlî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı.[3] İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal 'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç 'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV ’ de de program yaptı.

1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek Dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek Yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl Adıyla Şov Tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, şu anda Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmaktadır. Son dönemlerde, Sinan Çetin 'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi.

Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR BELİRTİLERİ NELER?

Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Sistemik kapiller kaçış sendromu ilk kez 1960 yılında Clarkson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle "Clarkson Hastalığı" ismi de verilir. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Ataklar arasında hasta sağlıklıdır. Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.

Hasta şikayetleri günlük hayatta sık karşılaşılan şikayetlerdir. Hastalar sıklıkla bulantı, karın ağrısı, kusma, halsizlik, kas ağrıları, yorgunluk gibi belirgin tanımlayıcı özellik göstermeyen yakınmalar ile başvururlar. Klinikte en sık “septik şok" tablosuyla yani kana karışan mikrobik etkenlerin ortaya çıkardığı şok tablosu ile benzerlik gösterir ve karışır.

Ataklar sırasında; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albumin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması-akıcılığının azalması, bazen de monoklonalgamopati denilen özel bir laboratuar bulgusu tespit edilebilir. Gözlenen hastalarda yaygın bir şekilde bağırsaklarda ödem, asit, akciğer ve kalp zarında ve hatta kaslarda sıvı birikip, yaşamı tehdit edici bir tablo oluşturabilir.

TEDAVİSİNDE DÜZENLİ TAKİP ŞART

Kaçış Sendromundaki ani ve hızlı olarak gelişebilen kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü yoğun tedavi ve takiple önlenemezse, birden fazla organın çalışması yetersiz hale gelebilir. Bu da hasta için uzun tedavi dönemi hatta ölüm anlamına gelebilir.

Sıvı-elektrolit tedavisi, kan basıncının normallerde tutulmaya çalışılması böbrek, kalp ve beyin gibi hayati organların hasra görmesini engelleyebilir. Kortizonlu ilaçlar tedavide kullanılabilir.

Unutulmamalıdır ki, her hastanın tedavisi o an yapılmış olan tetkik ve bulgulara göre değişiklik gösterebilir.