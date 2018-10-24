Mehmet Ali Erbil son dakika sağlık durumu kaçış sendromu nedir Mehmet Ali Erbil kim kaç yaşında

Mehmet Ali Erbil son dakika sağlık durumu kaçış sendromu nedir Mehmet Ali Erbil kim kaç yaşındadır? Mehmet Ali Erbil son durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hastalığı kaçış sendromu belirtileri nedir? Mehmet Ali Erbil biyografisi haberimizde yer alıyor. Kaburgaları kırılan ve kırılan kaburganın akciğer zarını deldiği belirlenen Mehmet Ali Erbil'in şimdi de 16 yıl önceki hastalığı nüksetti. Abisi ve kızı Sezin Erbil'in açıklamalarından sonra şimdi de doktoru bir açıklama yaparak ünlü şovmen'in durumunun ağır olduğunu ve beklemekten başka bir çarelerinin olmadığı söyledi. Ünlu sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili son dakika gelişmeleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan ünlü sunucu için önce ailesinden sonra ise doktorundan açıklamalar peş peşe geldi. Evinin banyosunda düşen ve kaburgalarını kıran Erbil'in şimdide 16 yıl önce ortaya çıkan "kaçış sendromu" hastalığı nüksetti. Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957[3], İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30’dan fazla filmde, 10’dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Profesör kardeşi Yeşim Erbil açıkladı Mehmet Ali Erbil'in ender görülen hastalığı

Banyoda düşünce hastanelik olan Mehmet Ali Erbil'in son durumu ve nadir görülen sıradışı hastalığına ilişkin bilgileri Profesör kardeşi Yeşim Erbil açıkladı.

6 gün önce evinde düşerek yaralanıp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in önce ağabeyi Mustafa Erbil durumunun kritik olduğunu söyledi. Kızının dua istemisinin ardından ise Profesör olan kardeşi Yeşim Erbil nadir görülen sıradışı hastılığı hakkında bilgi verdi.

MEHMET ALİ ERBİL'E NE OLDU?

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil ünlü şovmene ne olduğunu şöyle anlattı: -"Banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun Bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Abimin yıllardır süren hastalığı damarlarındaki kanın plazma kısmının dokular içine sızması durumu. Sürekli aldığı özel serumlarla kontrol altındaydı. Aslında senelerdir bu çok ender hastalıkla mücadele içinde olmasına karşın hep duruma şükrederdi. Kaçış Sendromu bilinen birşey değil toplam 30 kişi de var. Özel serumlar veriliyor.

-Kaburga kırığı ve kanama çok ciddi bir travma oldu. Bu hastalık da şiddetli bir şekilde tetiklendi. Yoğun Bakımda tedavi devam ediyor. Herşey yapılıyor. Allah bize ve sevenlerine bağışlasın inşallah. Ağrıyı kontrol için ameliyat edilecekti ama vazgeçildi çünkü ağrısı kontrol altına alındı. Hala yoğun bakımda tedaviye cevap vermesini bekliyoruz.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI

Mehmet Ali Erbil'in hastalığının ismi kaçış sendromu. 16 yıl önce ortaya çıkan bu ender görülen hastalığı Jan Klod Kayuka isimli yabancı doktoru tedavi ediyor.

DOKTORUNUN AÇIKLAMASI : BU KEZ AĞIR

Ünlü sovmenin son durumu hakkında bilgi veren Jan Klod Kayuka, “Şu an için bir şey söyleyemiyoruz, beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim” dedi.

Mehmet Ali Erbil’in ağabeyi Mustafa Erbil, ünlü şovmenin durumunun kritik olduğunu açıklarken kızı Yasemin Erbil de hayranlarından dua istedi.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI ?

Kan basıncı çok hızlı düştüğünden hasta sürekli tedavi altında tutulmalıdır. Takip bu hastalıkta en önemli durumdur. Organların yetersiz çalışması seyrinde ani ölümle bile sonuçlanabilir.

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir?

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve daha sonrasında yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil’in kaçış sendromu hastalığının yeniden nüksettiği belirtildi. Sevenleri ise kaçış sendromu hastalığının ne olduğunu ve belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. İşte hastalıkla ilgili tüm merak edilenler.

Kaçış sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil’in eski hastalığının yeniden nüksettiği belirtildi. Hastalığın adını ilk kez duyanlar ise ne olduğunu ve belirtilerini araştırdı.

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Kaçış sendromu belirtileri

Hastalığın belirtileri hemen hemen her hastalıkta görülür. Kas ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, kusma ve sık sık karın ağrısı yaşar. Bu hastalığı özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumlar tespit edilir.

Tedavi yöntemleri

Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957[3], İstanbul); Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30’dan fazla filmde, 10’dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olarak 8 Şubat 1957’de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi.

Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal’la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç’la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı.

Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985’te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV’de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir.

Daha önce Emel Sayın’la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D’de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı.

Bir dönem TGRT’de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012’den itibaren tv8’e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin’in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Kanal 1’de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox’a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1’de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV’de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı.

50 Sarışın cuma akşamları 19.15’te yayınlandı. Pazartesi’den Perşembe’ye Tuba Ünsal’la Çarkıfelek’i sundu. Şu anda Show TV’de yayınlanan Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapmaktadır. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.