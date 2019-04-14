ATV’de ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat Saya karakterine veda eden Mehmet Ali Nuroğlu’nun hangi projede yer alacağı kesinleşti. Mehmet Ali Nuroğlu, Show TV’nin reytinglerde zirveye oynayan dizisi Çukur’da yer almaya hazırlanıyor. Son dönemde canlandırdığı kötü adam karakterleriyle beğeni toplayan Nuroğlu’nun gelecek sezon Çukur’da “Timsah Celal” karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki, Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu (Çukur) kaç yaşında? İşte tüm detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşamış.

(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.

Devlet Tiyatrolarında görev aldı. Hatta bir ara Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Konservatuvarın üçüncü sınıfında da TRT'deki "Yuvadan Bir Kuş Uçtu" dizisinde minik bir rol aldı. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı diziden teklif alınca İstanbul'a geldi.

"Salvador Dalí Göndermeleri İçimi Isıtıyor" adlı tiyatro oyununda oynadı.

Mehmet Ali Nuroğlu 2009 yılında evlendiği Selin Şekerci'den 25 Nisan 2011 tarihinde ayrıldı.

2014 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Kış Uykusu" adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Nejat İşler, Serhat Kılıç ile beraber oynamıştır. yine 2014 yılında "Güzel Köylü" adı dizide Gizem Karaca ve Berk Cankat ile başrolü paylaşmıştır.. Dizi'nin diğer oyuncuları, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Ali İpin gibi başarılı oyuncular rol almaktadır.

Filmleri :

2014 - Güzel Köylü (dizi)

2014 - Kış Uykusu (film)

2012 - Kusursuzlar (film)

2012 - Uçurum(dizi)

2011 - Bizim Büyük Çaresizliğimiz (film)

2009 - Ömre Bedel (dizi)

2008 - Vurgun(dizi)

2008 - Sonsuz(film)

2008 - Başka Semtin Çocukları (film)

2008 - Nokta(film)

2008 - Pazar: Bir Ticaret Masalı (film)

2007 - Peri tozu(film)

2007 - Zincirbozan (film)

2006 - Cenneti Beklerken (film)

2006 - Umut Adası (film)

2006 - Kırık Kanatlar (dizi)

2005 - Başka Yerde Yok (dizi)

2005 - An Eye for a Tooth (film)

2004 - Çemberimde Gül Oya (dizi)

2004 - Yuvadan Bir Kuş Uçtu (dizi)