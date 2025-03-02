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Magazin

Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a menemen eleştirisi!

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı menemeni değerlendirdi. Yaptığı menemen de değil, soğanlama ve salçalı yumurta da değil diyen Mehmet Yalçınkaya, 'Çok iyi bir aktörsün yemeği de bırak biz yapalım' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a menemen eleştirisi!
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Şef Mehmet Yalçınkaya, mutfağa girip menemen yapan Kıvanç Tatlıtuğ'a yüklendi. Katıldığı bir programda Kıvanç Tatlıtuğ'un menemen yaptığı görüntüler izletilen Şef Mehmet Yalçınkaya, 'Bir şeyleri de bize bıraksın' dediği Kıvanç Tatlıtuğ için, 'Filmlerde oynuyorsun, çok iyi ve çok güzel bir aktörsün, yemeği de bırak biz yapalım. Gerek yok bence ama sette eğer kendisi için falan yapmışsa, afiyet olsun' karşılığını verdi.

Yapılan yemeği de değerlendiren Şef Mehmet Yalçınkaya, 'Ne olduğunu bilmiyorum. Menemen değil, soğanlama değil, salçalı yumurta değil' yorumunu yaptı

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