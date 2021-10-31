31 Ekim 2021 Pazar 12:06 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 12:06

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi Nazlı Çetin'in tescilli Türkiye güzeli olduğu ortaya çıktı. Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinin Miss Turkey 2019'un finalistlerinden Nazlı Çetin olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak, Diyarbakır'da doğmuştur. Peki Mehmet Yılmaz Ak kimdir, sevgilisi Nazlı Çetin kim, kaç yaşında, nereli?

NAZLI ÇETİN KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalistidir. 1.76 boyunda olan Nazlı Çetin, 19 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, "Şeref Sözü" dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise "Mucize Doktor" dizisinde rol almıştır. 2021 yılında ise "Kardeşlerim" dizisinin 2. sezonunda diziye dahil edilmiştir.

Kardeşlerim dizisinde Dora karakterine hayat veren güzel isim, kariyerinin daha başında olmasına rağmen üst üste önemli yapımlarda yer almıştır.

Nazlı Çetin'in Rol Aldığı Diziler

2021 – Kardeşlerim (Dora)

2021 – Mucize Doktor (Konuk Oyuncu)

2020 – Şeref Sözü

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 08 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu ve 35 yaşındadır. Kova burcudur. Sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca oyun yazarıdır. 177 cm boyunda ve 75 kilodur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol almıştır.

Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TC ekranlarında yayımlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı ve bu dizide Yaşar karakterini canlandırdı.2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı.

MEHMET YILMAZ AK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Fatma (TV Dizisi 2021)

Hakan: Muhafız(Tekin, TV Dizisi 2019)

Kurşun (Vural, TV Dizisi 2019)

Peri (Kemal, Sinema Filmi 2019)

Girl With No Mouth (Sinema Filmi 2019)

Çukur (Ersoy, TV Dizisi 2018)

Halka (Çağatay Erkmen, TV Dizisi 2018)

Dudullu Postası (TV Dizisi 2018)

Buğday (Sinema Filmi 2017)

Anons (Sinema Filmi 2017)

İçerde (Yaşar, TV Dizisi 2016)

Nekro (İhsan, Sinema Filmi 2015)

Kırık Kalpler Bankası (Serkan, Sinema Filmi 2015)

Ben de Özledim (TV Dizisi 2013)