2 Mart 2022 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:27

Mehtap Yılmaz, Popstar yarışmasıyla ünlendi. TV8 ekranında Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı, kendisine Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okumasının 2 ay boyunca yasaklandığını açıkladı. Peki Mehtap Yılmaz kimdir? Popstar Mehtap Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

Mehtap Yılmaz, arabesk türünde şarkılar seslendiren şarkıcıdır. Popstar yarışması ile tanınmaya başlanan Mehtap Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Mehtap Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. 2008 Popstra'a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.