Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi. İkilinin düğünde çekilen oyun havası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Peki Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın kimdir, kaç yaşında? Aras Aydın hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ile ilgili merak edilenler...

Melis Birkan ve Aras Aydın, 3 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Aile arasında düzenlenen nikâha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Issız Adam filminde Ada karakterini canlandıran Melis Birkan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aras Aydın ile yaptığı düğünde doyasıya eğlendi. Düğün görüntülerinin Sosyal medyada paylaşılmasının ardından Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Aras Aydın'ın rol aldığı yapımlar...

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Aras Aydın, 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuğa adım attı.

Aras Aydın, 2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı.

2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı.

2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı.

2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı.

Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

Aras Aydın, 2018 yılında "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

Ünlü çift Sefirin Kızı dizisinde beraber rol almıştı. Birkan baş komiser Canan, Aras Aydın ise komiser Turgut karakterine hayat vermişti.

MELİS BİRKAN VE ARAS AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Melis Birkan 39, Aras Aydın ise 32 yaşında.