Merve Aydın kimdir? sorusunun yanıtı, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan isimler dolayısıyla merak ediliyor. Survivor’a gidecek ünlülerin isimleri açıklandı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. Bu sene yayınlanacak olan yarışmada Milli Basketbolcu Merve Aydın da yer alıyor. Peki Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
PROFESYONEL KARİYERİ
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlıyor.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?