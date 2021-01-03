03 Ocak 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:28

Merve Aydın kimdir? sorusunun yanıtı, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan isimler dolayısıyla merak ediliyor. Survivor’a gidecek ünlülerin isimleri açıklandı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. Bu sene yayınlanacak olan yarışmada Milli Basketbolcu Merve Aydın da yer alıyor. Peki Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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