İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?
Magazin

Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor 2021'in yarışmacıları belli oldu. Survivor 2021 kadrosuna katıllan yarışmacılardan biri de Milli basketbolcu Merve Aydın oldu. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 9 Ocak'ta başlıyor. İzleyiciler, İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qazeres forması giyen Merve Aydın hakkında detaylı bilgileri merak ediliyor. Peki Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

03 Ocak 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:28
ABONE OL

Merve Aydın kimdir? sorusunun yanıtı, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan isimler dolayısıyla merak ediliyor. Survivor’a gidecek ünlülerin isimleri açıklandı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Merve Aydın milli basketbolcu kimliği ile tanınıyor. Survivor Ünlüler yarışmacılarından bazıları fragmandan önce de paylaşılmıştı. Bu sene yayınlanacak olan yarışmada Milli Basketbolcu Merve Aydın da yer alıyor. Peki Survivor 2021 yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler sezonu 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlıyor.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu! İşte ünlüler takımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.