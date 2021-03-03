03 Mart 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:50

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen hale gelen Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Gülben' karakterine hayat veren son dönemin en başarılı kadın oyuncularından Merve Dizdar, oyunculuğu ile takdir toplarken doğallığı ile de izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı.

Dizdar'ın eşi de kendisi gibi bir oyuncu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Gürhan Altundaşar'da son dönemin dikkat çeken komedi oyuncularından.

Altundaşar sosyal medya hesabından dizide sürekli evlilik hayali kuran eşinin gelinlikli bir karesini paylaşarak "Ben: merhab..." dedi.

Gönderiye kahkahalarca cevap veren Dizdar, 'Sen kocamsın ya ayıp' yanıtını verdi. İkili arasında geçen diyalog ise takipçilerini bir hayli güldürdü.