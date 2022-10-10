Merve Kaya, Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile evlendi. İkilinin nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Sibel Can'ın hayranları, magazin gündeminden düşmeyen Engincan Ural'ın eşi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Merve Kaya kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarkıcı Sibel Can ile şarkıcı Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu.

Geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Merve Kaya, daha sonra Engincan Ural ve arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapmıştı.

MERVE KAYA KİMDİR?

Hakan Ural ve Sibel Can'ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi.

Engincan Ural'ın müstakbel eşi Merve Kaya'nın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

MERVE KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya, bir inşaat şirketinde Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapıyor.

ENGİNCAN URAL KİMDİR?

Engincan Ural, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu olan Engincan, baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Yugoslavya göçmenidir.

Eğitim hayatını İngiltere Londra ve Amerika Miami'de tamamlamıştır. Melisa Ural isminde bir kız kardeşi vardır.

Sibel Can'ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var