26 Ekim 2021 Salı 13:11 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 13:11

Meryem Uzerli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyunculuk mesleğine tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle ara veren Meryem Uzerli'nin hayatı ve Türk olup olmadığı yeniden merak konusu oldu. Kısa süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren oyuncu, yıllar önce yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Hürrem Sultan' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Peki Meryem Uzerli kimdir? Meryem Uzerli Türk mü, babası nereli?

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Sarah Uzerli Türk-Alman asıllı oyuncu. İki ağabeyi ve bir ablası vardır.

MERYEM UZERLİ TÜRK MÜ, BABASI NERELİ?

Meryem Uzerli, 1983 yılında 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya gelmiştir.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur.

Meryem Uzerli, Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay'ın yazdığı, Timur Savcı'nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

2011-2013: Muhteşem Yüzyıl

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.

2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

2016: Annemin Yarası ve Gecenin Kraliçesi

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin Erdoğan ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.

2016 yılında, 03 Prodüksiyon'un yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı Türk tv dizinde Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.

MERYEM UZERLİ'NİN ÇOCUKLARI KIMDIR?

Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıkladı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Meryem Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi. Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuklarını dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğunu duyurdu. Meryem Uzerli günümüzde Almanya'nın Berlin kentinde yaşıyor.

MERYEM UZERLİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Almanya 2008 Inga Lindström Britta Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Almanya 2009 Das total verrücktes Wochenende Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2009 The Line Anna Kısa Film

Almanya 2009 Sterne über dem Eis Öğrenci Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Journey of No Return Hostes Yardımcı oyuncu Sinema filmi

Almanya 2010 Ein Fall für zwei Ankel Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2011–2013 Muhteşem Yüzyıl Hürrem Sultan Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Gecenin Kraliçesi[5]Selin Başrol oyuncusu Televizyon dizisi

Türkiye 2016 Annemin Yarası Marija Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2016–2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi Yardımcı oyuncu Televizyon dizisi

Türkiye 2017 Cingöz Recai ? Başrol oyuncusu Sinema filmi

Türkiye 2017 Öteki Taraf Başrol oyuncusu Sinema filmi