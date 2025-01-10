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MESAM'dan Ferdi Tayfur açıklaması: Kanuni varislerinden izin almak zorundalar

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:23 - Güncelleme:
MESAM'dan Ferdi Tayfur açıklaması: Kanuni varislerinden izin almak zorundalar
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Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

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