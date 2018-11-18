Mesut Özil kimdir nişanlısı Amine Gülşe kim kaç yaşında nereli? Mesut Özil Amine Gülşe düğün tarihi ne zaman? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Oyuncu Amine Gülşe ile Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Almanya, İsveç ve Türkiye'de üç ayrı düğün yapacağı ortaya çıktı. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil 2017'de nişanlanmıştı. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Yakın bir tarihte evlenecek olan Özil ve Gülşe, 1 milyon liraya malolacak düğünün, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe’nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de yapılacağı öğrenildi. Amine Gülşe'nin evlenince oyunculuğa devam edeceği ve senaryoyu eşi Mesut Özil'e de göstereceği ortaya çıktı. Amine Gülşe ve Mesut Özil, evlilik sözleşmesi imzalamayacak. İşte Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe hakkında merak edilenler

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe 30 Nisan 1993 İsveç doğumludur. Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken Amine Gülşe 24 yaşındadır. Boğa burcu olan güzel oyuncu 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olmuştur. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etmiştir

Adı Soyadı: Amine Gülşe

Doğum Tarihi:30 Nisan 1993

Nereli: İsveç

Burcu: Boğa

Kilosu: 55

Boyu: 1.78

Göz Rengi: Mavi

Saç Rengi: Kahverengi

Eğitim Durumu: Gothenburg Uluslar arası Lisesi mezunudur.



İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Ayrıca üniversite eğitimi almak istediğini belirten Amine Gülşe 1.78 boyunda ve 55 kilo ağırlığında 90 62 92 vücut ölçülerine sahip güzeldir. Asla Vazgeçmem adlı dizide oyunculuk hayatına başlayan Amine Gülşe; Elidor Miss Turkey yarışmasına da katılmıştır.





Asla Vazgeçmem dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle birçok kişinin beğenisini kazanan Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe’nin merak edilen özel ve iş hayatını sizler için derledik.



Profesyonel disk atıcı olan babasının İsveç’teki bir takıma transfer olması sebebiyle İsveç’te dünyaya gelen Amine Gülşe, 1993 doğumludur.



Çocukluk yılları İsveç’te geçen güzel oyuncu Lise’yi de orada tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür.



21 yaşında İsvec doğumlu Amina Gülşe Miss Turkey 2014 yarışmasına İzmir’den başvuru yaptı ve yaklaşık 250 adayın arasından seçilerek yarışmanın 22 kişilik finalinde yer almaya hak kazandı.



Finalde birbirinden iddialı 22 diğer rakibinin arasında sıyrılarak tacını takan Amina Gülşe 21 Yaşında 1.78 boyunda Elidor Miss Turkey 2014 güzellik birincisi olmayı başardı.



Bir dönem Star Tv’de yayınlanan güzellik yarışması programında Kadir Doğulu ile sunuculuk yapmıştır. 2014 yılında Türkiye’yi tüm dünyada temsil etmek adına Miss World dünya güzellik yarışmasına katılmıştır. Ancak yarışmada dereceye girememiştir.



Dünyaca ünlü Rus manken Irına Shayk’a benzerliği ile bilinen Amine Gülşe, 2015 yılında başrolünde paylaştığı Asla Vazgeçmem dizisi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

MESUT ÖZİL KİMDİR?



Mesut Özil 15 Ekim 1988’de Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Ailesi o doğmadan önce Zonguldak’ın Zevrek ilçesinin Hışıroğlu köyünden 1970’li yıllarda Almanya’ya yerleşmiştir. Babasının adı Mustafa, annesinin adı da Gülizar’dır.



Mesut Özil kimdir, Almanya A Milli Takımı’nın ve de Werder Bremen’in formasını giymekte olan Almanya doğumlu, Türk asıllı orta saha oyuncusu. 2010 yılında FIFA Dünya Kupası’nda üçüncü olan kadroda yer alan Özil, ayrıca bu turnuvadaki başarılı futbolu ile Altın Top Ödülü’ne aday gösterilmiştir.



Mesut Özil, 15 Ekim 1988 tarihinde, Gelsenkirchen, Almanya’da dünyaya geldi. Devrek, Zonguldak asıllı olan ailesinin Almanya’da dünyaya gelen 3. Kuşağına mensup olan Özil, futbolla çok genç yaşlarda tanıştı.



1995–1998 yılları arasında Westfalia 04, 1998–1999 yılları arasında Schalke-Nord, 2000–2005yılları arasında Rot-Weiss Essen formalarını giyen genç oyuncu, 2005 yılında Schalke 04’ün gençler takımına transfer oldu.



Schalke 04’ün gençler takımında bir yıl kadar top koşturduktan sonra, 2006 yılında Schalke’nin A Takımı’na girmeyi başaran Özil, burada top koşturduğu iki yıl içerisinde 30 lig maçında forma giydi.



2008 yı bir kontrata imza atarak Werder Bremen’e transfer olan Özil, bu kontratla beraber 2011yılına kadar Bremen’e bağlandı.



2008–2010 yılları arasında Bremen forması altında çıktığı 71 lig maçında toplam 13 gol kaydeden başarılı futbolcu, Bremen’de 11 numaralı forma ile orta sahada, oyun kurucu olarak görev aldı.



2006–2007 sezonu başında Almanya U-19 Milli Takımı’nda oynamaya başlayan Özil, 2007 yılında U21, 2009 yılında ise A Milli takıma kadar çıkmayı başardı.



İlk A Milli maçını 11 Şubat 2009tarihinde Norveç’e karşı oynayan genç futbolcu, uluslararası arenadaki asıl çıkışını ise 2010 FIFA Dünya Kupası’nda sergiledi.



Kupadaki başarılı futbolu ve takımını sırtlayan golleri ile dikkat çeken Özil, takımının dünya 3.sü olması ve Bronz Madalya almasında büyük bir rol oynarken, FIFA tarafından da Altın Top Ödülü’ne aday gösterildi.



Mesut Özil’in kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Mutlu Özil ise Hebler 06 takımında top koşturmaktadır.