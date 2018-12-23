Metin Akpınar kimdir son dakika soruşturma Metin Akpınar nereli kaç yaşında

Metin Akpınar son dakika soruşturması gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar kimdir nereli kaç yaşında? Metin Akpınar hakkında neden soruşturma açıldı? Metin Akpınar HalkTv'de neler söyledi? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında, İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Nadide Hanım, babası Mustafa Bey’dir. Pertevniyal Lisesi'nde eğitimi tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Metin Akpınar son dakika soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler ve biyografisi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik sözlerinin inceleneceği öğrenildi.



Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur."

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?



Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan ünlü sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadesini kulanmıştı.

METİN AKPINAR KİMDİR?



Metin Akpınar, 2 Kasım 1941 yılında, İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Nadide Hanım, babası Mustafa Bey’dir. Pertevniyal Lisesi'nde eğitimi tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle Edebiyat Fakültesi'nde okudu.



Sahneye ilk kez ortaöğrenimi sırasında çıkan Metin Akpınar, o senelerde çeşitli amatör topluluklarda çalıştı. Yeşil Sahnede İşler Karıştı, On Küçük Yaramaz ve Yağmurcu adlı oyunlarda rol aldı. MTTB Birlik Tiyatrosunu yönetti ve Karaların Memetleri, Kulaktan Kulağa, Antigone adlı oyunlarda oynadı. 1964 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparımla ilk profesyonel oyununa imza atan Akpınar, aynı tiyatroda Ben Devletim ve Hababam Sınıfı oyunlarında da rol aldı. 1966 yılında Zeki Alaysa ile Gen-Ar Tiyatrosunda bir grup oluşturdu. 1967 yılında Haldun Taner’in öncülüğünde Ahmet Gülhan ve Zeki Alaysa ile birlikte, ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare’yi kurdu. Topluluk, oyunlarında sosyal ve politik taşlamaya ağırlık verdi.



Metin Akpınar, kendine özgü üslubuyla, kabare türünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri olarak geniş bir izleyici kitlesini oyunlarına çekmeyi başardı. Devekuşu Kabare’nin tüm oyunlarında oyuncu olarak görev aldı; bazı oyunların yönetmenliğini de yaptı. Aynı zamanda Devekuşu Kabare’nin idari müdürlük görevini de sürdürdü.



1972 Yılında, Tatlı Dillim filmi ile sinema hayatına başladı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile ikili oluşturarak, yıllarca birçok oyun, film ve televizyon programında toplumsal içerikli mesajlar veren rollerde seyirci karşısına çıktı. 1999’da, yönetmenliğini Sinan Çetin’in yaptığı Propaganda filminden sonra, farklı rollerde oynayacağını açıklayarak dram aktörlüğünü denedi.