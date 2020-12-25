İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2020 Cuma / 10 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5892
  • EURO
    9,2437
  • ALTIN
    458.586
  • BIST100
    1434.85
Magazin

Metin Şentürk: Çekilecek dert değil

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran şarkıcı Metin Şentürk, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığı atlattığını açıklayan Şentürk, 'Çekilecek dert değil, lütfen dikkat edin' diyerek, takipçilerini uyardı

25 Aralık 2020 Cuma 11:21 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 11:21
ABONE OL

Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tedavi sürecine başlandığını aktaran Şentürk, "Zaten pozitif bir adamdım, testimin de negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.

Evinde tedavi gören Metin Şentürk, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsü yendiğini duyuran şarkıcı, şunları söyledi:

Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık. Daha da iyi olacağız dualarınızla. Sizleri çok seviyorum.

Şentürk, "Çekilecek dert değil, lütfen dikkat edin" diyerek, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.