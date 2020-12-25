25 Aralık 2020 Cuma 11:21 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 11:21

Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tedavi sürecine başlandığını aktaran Şentürk, "Zaten pozitif bir adamdım, testimin de negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.

Evinde tedavi gören Metin Şentürk, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsü yendiğini duyuran şarkıcı, şunları söyledi:

Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık. Daha da iyi olacağız dualarınızla. Sizleri çok seviyorum.

Şentürk, "Çekilecek dert değil, lütfen dikkat edin" diyerek, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.