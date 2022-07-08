Milano'da Merve Ulukanoğlu rüzgarı esti

Arap Yarımadası'nda olduğu kadar Avrupa'nın da birçok yerinde rüzgarlar estiren ünlü model, şimdilerde bir kez daha İtalya'da olmanın mutluluğunu yaşıyor ve Milano'da İtalyan markaları ile güzel işlere imza atmasıyla ilgili de şunlara değiniyor; "Her yeni bir çalışmanın bana çok fazla deneyim kazandırdığını ve beni bir sonraki projeme yüksek motivasyonla hazırladığını belirtmeliyim. İtalya'nın ve ayrıca Milano'nun güzelliklere diyecek hiçbir söz yok. Kültürüyle sanatıyla beni kendine çeken şehirlerde çalışmaktan oldukça gurur duyuyorum. Modanın simgelerinden bir tanesi olan bu şehirde de böyle özel markalarla ortak bir çalışmada bulunmak ise benim için oldukça önemli bir tecrübe oldu. Hayatımda çok özel bir yerde kalmaya da devam edecek gibi görünüyor."



Model Merve Ulukanoğlu, markalarla iş birliği içerisinde bulunurken aynı zamanda Milano'da bir dergide yer alarak İtalyan sevenleri ile buluştu. Burada kendisinden "prenses" olarak bahsettiren ve birçok kişinin gönlünde taht kuran başarılı model, ülkemizi böyle güzel çalışmalar ile temsil etmekten de son derece memnun olduğunu ifade ediyor.

Sosyal medya hesaplarından kendisine birçok olumlu tepkinin geldiğini ifade eden Merve Ulukanoğlu, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinden kendisine hayran kitlesi edinmiş gibi görünüyor. Yaptıkları çalışmaları da takipçileri ile mutlaka paylaşacağını dile getiren ünlü model, işini severek ve hala aynı şekilde çok isteyerek sürdürmeye devam ediyor.