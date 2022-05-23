“Milli, yerli sanatçımız yok, rol model yetiştiremiyoruz”

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu oyuncu İsmail Hakkı oldu.

Milli, yerli sanatçı yetiştirilemediğini vurgulayan sevilen oyuncu Hakkı, "Sanatçı yetiştirmiyoruz. Milli, yerli sanatçımız yok. Rol model yetiştirmiyoruz. Yönetmen yok, oyuncu yok, senarist yok. Rol model yok, yetiştirmiyoruz. Bunlarla geçecek, yeni nesil bunları örnek alıyor. 85 milyonluk ülkede rol model yetiştiremiyoruz, yetiştiremedik. Teknofest gençliği değil mi? Kimi örnek alıyorlar? Selçuk Bayraktar'ı. Allah ona ömür versin, sağlık ev sıhhat versin. Onu bu yaşta ben bile örnek alıyorum. Çabasını, gayretini ve yaptıklarını. Takdir ediyorum onu, selam olsun. Sanatta ve kültürde de örnek alalım birilerini. Necip Fazıl'da bitti, kaldık orada. Tiyatro, sinema, diziler. Dizilerde gördüklerini alıyor şimdi ki gençler, çocuklar. Çünkü artık yarı sanal dünyada yaşıyorlar. Yarı sanal dünyada yaşayan çocuklar en yakın kahraman olarak o dizinin başrolünü görürler. Onu alıyorlar kendi hayatlarına monte ediyorlar. O adamın hayatı en ulaşılabilir hayat oluyor sosyal medyada, internette. Sonra Anadolu'da amca oturuyor evinde "oğlum neden böyle oldu?" diyor. Neden böyle oldusu var mı? Kendi çocuğuna diyor bide onu. O çocuk onu izleye izleye sevdi ve kendi hayatına monte etti." dedi.

"SANATÇININ MUHALEFETİNİ DE ÖZLÜYORUZ"

Hakkı, "Sanatçının muhalefetini de özlüyoruz. Çünkü (muhalif olanlar) akıllı bir şey söylemiyorlar; çamur atıyorlar, yalan söylüyorlar, algı yapıyorlar. Sanatçı fikrini beyan etmeli. Çünkü sanatçı topluma yön veren insandır. Nasıl yön verdiklerine bakmak lazım. İyi var kötü var. Ben siyaseti sevmem, hiçbir zamanda sevmedim. Benim annem, babam siyasetçiydi ben siyasetin içinde anasız babasız büyüdüm. Dolayısıyla iyiyi ve kötüyü kefelere koyduğunuz zaman hangisinin ağır bastığı çok önemli. Kötü ağır basıyor ve ben gene de kötüyü savunacağım dersiniz millet alır sizi bir yere koyar ve siz o yerde hiçbir zamanda mutlu olamazsınız. Bunlar maalesef ki Günümüzde de çoklukla yaşanıyor." dedi.

"BU ÜLKEYE KATKIDA BULUNANIN YANINDA DURDUĞUM İÇİN BANA TROL YAFTASI YAPIŞTIRIYORLAR."

Bu ülkeye bir taş koyanın, katkıda bulunanın yanında durduğu için kendisine trol yaftası yapıştırıldığını belirten Hakkı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben her ne kadar Saraya davet edilmesem de gözlerinde Saray'ın sanatçısıyım, yandaş sanatçıyım, trolüm... Bu ülkeye bir taş koyanın, bir katkıda bulunanın yanında durduğum için trol yaftası yapıştırıyorlar. Dün CHP'nin mitingine sizin tabirinizle "muavinlik" yapan muavinleri tenzih ederek söylüyorum. Ben onlar gibi davranmadım hiçbir zaman, davranamam da yani. Çünkü Türkiye'de benim siyasi görüşümü karşılayan bir parti yok. Bir siyasi mensubu değilim ama aptalda değilim. Kim iyi bir şey yaptıysa neden yanında olmayayım o kişinin?"

"SAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞLAR"

"Saman aşımına uğramışlar. Artık yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin, hidayet vermediğini de yolumuzdan çeksin. Çünkü yol meşakkatli. Ülke olarak, millet olarak gideceğimiz yerler, ulaşacağımız insanlar var. Ben "bütün dünya bizi bekliyor" dediğimde "aman o kadar da değil" diyorlar. Ben gezdim, gördüm. Bütün dünya bizi gerçekten de bekliyor. Onlar bunun farkına varamamışlar. Küçük dünyalar, küçük kafalar. Dar açıdan bakan insanlar diyeceğim ama açı bile yok onlarda o kadar sağlar."