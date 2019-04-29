Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Zalim İstanbul oyuncu kadrosu Mine Tugay hangi rolde? Oyuncu Mine Tugay’ın kim olduğu ve Zalim İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda hangi karakteri canlandırdığı dizi ve sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncu başarısının yanında güzelliği ile de biliniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul’da oynadığı Şeniz karakteri ile izleyicileri büyüleyen Mine Tugay geçmiş yıllarda da başarılı oyun ve dizileriyle tanınmıştı. 1978 Konya doğumlu olan Tugay’ın aslan burcu olduğu biliniyor. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı. Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. İzleyiciler, “Mine Tugay kimdir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı. Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat vermektedir. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

MİNE TUGAY ZALİM İSTANBUL DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?

Şeniz Agah beyin güzeller güzeli eşidir. Agah’ı elinde oynatan Şeniz dominant bir kadındır. Cemiyet hayatının önemli simalarından olan Şeniz ailenin prestijini ve prensi Cenk’i her şeyin üstünde tutar. Şeniz için kocası ve kızı her zaman oğlundan ve ailenin prestijinden sonra gelir. Hayır yapıp bunu herkesin gözüne solarak ailenin prestijini arttırmayı çalışan Şeniz ailenin prestiji ve oğlu Cenk için hayatının en ağır sırrını omuzlarında dev bir yük gibi taşır. Şeniz Agah’ın yeğeni Nedim’i kesinlikle evde istemez. Bu nedenle de Nedim’e ilaç verir ve onun kendisine gelmesini istemez; çünkü Nedim görmemesi gereken bir çok şeyi görmüş ve şahit olmuştur.

Ödülleri:

2008 ­ Sinepark Kısa Film Festivali­ En İyi Kadın Oyuncu ­ Yoldaki Kedi

2008 ­ VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri ­ En İyi Kadın Oyuncu – Karatavuk

2009 ­ Afife Tiyatro Ödülleri ­ Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Karatavuk

MİNE TUGAY'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

2011-2012 – 5’er Beşer – BKM

2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu

2010-­2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet

2010 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 108 Yaşında”

2009 ­ Yusuf ile Menofis

2009 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 107 Yaşında”

2007 – Yalancı Tanık

2007 – Nazım Günleri ­ Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 105 Yaşında”

2008­2009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot

2007­2008 – Karatavuk – Tiyatro Dot

2004­2005 ­ Çok Uzak – Tiyatro Dot

2003­2004 ­ Mem ile Zin – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya

2002­2003 ­ On İkinci Gece – Semaver Kumpanya

1997-1998 ­ Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu

MİNE TUGAY'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE SİNEMA FİLMLERİ HANGİLERİDİR?

2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)

2015 ­ Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)

2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)

2013­2014 ­ Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)

2012-2013 ­ Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)

2012 ­ Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)

2011­2012 ­ Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 ­ 5’er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)

2010 ­ 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)

2009 ­ Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)

2009 ­ Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)

2008 ­ Felix Und Scorpion (Kısa Film)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 ­ Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)

2006 – Gülpare (Gülbahar) (TV Dizisi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Aslı) (Sinema Filmi)

2005 ­ Aşk Her Yaşta (Elvan) (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Pazarlık Yapan Kadın) (Sinema Filmi)

2004 ­ Aliye (Defne) (dizi)

2004 ­ Adı Aşk Olsun (Eda) (TV Dizisi)

2002 ­ Gülbeyaz (Başak) (TV Dizisi)