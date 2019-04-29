Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Zalim İstanbul oyuncu kadrosu Mine Tugay hangi rolde?
Zaim İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı ve güzel oyuncu Mine Tugay’ın kim olduğu merak ediliyor. Bugüne kadar birçok başarılı yapımda rol alan Mine Tugay’ın eğitim hayatı da kariyeri kadar başarılı geçmiş. Yüksek lisans mezunu olan Tugay, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk dalında tamamlamış. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat veren Mine Tugay yeni rolüyle de izleyenlerin beğenisini kazandı. Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Zalim İstanbul oyuncu kadrosu Mine Tugay hangi rolde? Haberin detaylarında bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.
Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Zalim İstanbul oyuncu kadrosu Mine Tugay hangi rolde? Oyuncu Mine Tugay’ın kim olduğu ve Zalim İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda hangi karakteri canlandırdığı dizi ve sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncu başarısının yanında güzelliği ile de biliniyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul’da oynadığı Şeniz karakteri ile izleyicileri büyüleyen Mine Tugay geçmiş yıllarda da başarılı oyun ve dizileriyle tanınmıştı. 1978 Konya doğumlu olan Tugay’ın aslan burcu olduğu biliniyor. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı. Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. İzleyiciler, “Mine Tugay kimdir?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
MİNE TUGAY KİMDİR?
Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı.
Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı. Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun' ve ‘Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Şeniz Karaçay karakterine hayat vermektedir. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.
MİNE TUGAY ZALİM İSTANBUL DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?
Şeniz Agah beyin güzeller güzeli eşidir. Agah’ı elinde oynatan Şeniz dominant bir kadındır. Cemiyet hayatının önemli simalarından olan Şeniz ailenin prestijini ve prensi Cenk’i her şeyin üstünde tutar. Şeniz için kocası ve kızı her zaman oğlundan ve ailenin prestijinden sonra gelir. Hayır yapıp bunu herkesin gözüne solarak ailenin prestijini arttırmayı çalışan Şeniz ailenin prestiji ve oğlu Cenk için hayatının en ağır sırrını omuzlarında dev bir yük gibi taşır. Şeniz Agah’ın yeğeni Nedim’i kesinlikle evde istemez. Bu nedenle de Nedim’e ilaç verir ve onun kendisine gelmesini istemez; çünkü Nedim görmemesi gereken bir çok şeyi görmüş ve şahit olmuştur.
Ödülleri:
2008 Sinepark Kısa Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Yoldaki Kedi
2008 VIII. LIONS Tiyatro Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu – Karatavuk
2009 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Karatavuk
MİNE TUGAY'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:
2011-2012 – 5’er Beşer – BKM
2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu
2010-2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet
2010 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 108 Yaşında”
2009 Yusuf ile Menofis
2009 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 107 Yaşında”
2007 – Yalancı Tanık
2007 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu “Nazım Hikmet 105 Yaşında”
20082009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot
20072008 – Karatavuk – Tiyatro Dot
20042005 Çok Uzak – Tiyatro Dot
20032004 Mem ile Zin – Semaver Kumpanya
20022003 Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya
20022003 On İkinci Gece – Semaver Kumpanya
1997-1998 Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu
MİNE TUGAY'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE SİNEMA FİLMLERİ HANGİLERİDİR?
2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)
2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)
2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)
2015 Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)
2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)
20132014 Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)
2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)
2012 Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)
20112012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 5’er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)
2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)
2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)
2010 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)
2009 Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)
2009 Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)
2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)
2008 Felix Und Scorpion (Kısa Film)
2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)
2007 Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)
2006 – Gülpare (Gülbahar) (TV Dizisi)
2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Bacı Aslı) (Sinema Filmi)
2005 Aşk Her Yaşta (Elvan) (TV Dizisi)
2004 – Gönül Yarası (Pazarlık Yapan Kadın) (Sinema Filmi)
2004 Aliye (Defne) (dizi)
2004 Adı Aşk Olsun (Eda) (TV Dizisi)
2002 Gülbeyaz (Başak) (TV Dizisi)
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