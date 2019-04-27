Mithat Can Özer kimdir? Mithat Can Özer’in sevgilisi Alina Boz kimdir, kaç yaşındadır? Ünl sanatçı sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer, dün akşam bir gece kulübünde oyuncu sevgilisi Alina Boza ile kameralara yakalandı. Görüntülerin dışarı sızması sonrası magazin severler, Alina Boz kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 14 Haziran 1998 tarihinde Moskova’da doğan Alina Boz’un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. İşte haberimizin ayrıntıları...

MİTHAN CAN ÖZER VE SEVGİLİSİ ALİNA BOZ

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu sevgilisi Alina Boz, Maslak'taki bir gece kulübünde eğlendi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Mithat Can Özer ile Alina Boz, Maslak Volkswagen Arena’daki gece kulübünde objektiflere takıldı.

Basının alınmadığı partiye saat 22.00’de el ele gelen ikili, saat 04.00’e kadar dans edip eğlendi.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü olmuştur. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır 1.72 boyunda olan Alina Boz 50 kilo ağırlığındadır.

Alina Boz, 1 Aralık 2013 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanan komedi türündeki "Cesur Hemşire" adlı dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol aldı.

1 Aralık 2014 tarihinden itibaren "Paramparça" adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırırken; Ebru Özkan, Burak Tozkoparan, Cemal Hünal, Nursel Köse, Civan Canova, Ahu Yağtu ile birlikte rol almakta.

Rol aldığı yapımlar

Paramparça - Haza

Cesur Hemşire – Canan

MİTHAN CAN ÖZER KİMDİR?

Mithat Can Özer kimdir, Ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile işadamı Sinan Özer’in oğludur.

Mithat Can Özer, 11 Kasım 1981 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Annesi şarkıcı Sezen Aksu, babası işadamı Sinan Özer‘dir. Anne babası 1983 yılında boşandı. Bir süre Bilgi Üniversitesi‘nde eğitim gördü.

2009 yılında annesi Sezen Aksu’nun çıkardığı “Yürüyorum Düş Bahçeleri’nde” adlı albümündeki “Tören” şarkısının söz ve müziği Mithat Can Özer’e aittir.

Mithat Can Özer, yapımcılığını da yaptığı Sezen Aksu’nun 2014 yılında “Yeni ve Yeni Kalanlar” albümünün tek şarkısının bestesini annesi Sezen Aksu ile birlikte yapmıştır.

Mithat Can Özer, 2011 yılında kurduğu Piston grubuyla müzik dünyasına adım attı. Tarkan‘ın gitaristi Can Şengün, başarılı davulcu Arıkan Sırakaya, Ajda Pekkan, Sertab Erener gibi isimlerin bas gitaristi olan Murat Ejder‘den oluşan Pis’Ton grubu 2012 yılında ilk albümlerine “Tamperaman” adını verdi.

Mithat Can Özer, Tarkan‘ın okuduğu “Acımayacak” ve Mustafa Ceceli‘nin son albümündeki “Kucak Kucak” adlı şarkıların söz yazarı ve bestecisidir.

2015 yılında sözü, müziği ve aranjesi Mithat Can Özer‘e ait olan “İnşallah” şarkısında elektro gitar ve bass gitar yine Mithat Can Özer tarafından icra edildi.

2016 yılında Kanal D‘de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun‘un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı‘nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan‘ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

2016 yılında Şükrü Avşar ve Özcan Deniz‘in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen Andaç Haznedaroğlu‘nun çektiği “Herşey Aşktan” adlı sinema filminde Mithat Can Özer İlker karakterini canlandırırken Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir, Hakan Meriçliler, Öznur Serçeler ile birlikte oynadı.

Albümleri :

2015 – İnşallah (single)

Filmleri ve Dizileri :

2016 – Herşey Aşktan (İlker) (Sinema Filmi)