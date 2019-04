Mithat Can Özer kimdir? Mithat Can Özer’in sevgilisi Alina Boz kimdir, kaç yaşındadır? Türkiye’nin duayen sanatçılarından Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer dün akşam bir gece kulübünde sevgilisi oyuncu Alina Boz ile kameralara yakalandı. Basının alınmadığı partiye berber giren ikilinin görüntülere basına sızdı. Bu görüntüler sonrası magazin severler, “Mithat Can Özer kimdir? Mithat Can Özer’in sevgilisi Alina Boz kimdir, kaç yaşındadır?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte haberimizin ayrıntıları aşağıda...