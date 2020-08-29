29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:28

Evin tüm mobilyalarını kendi zevkine göre imalatçılarda ürettiren Ece Tuncel, mobilyaları satın almak yerine ürettirmenin tamamen kendi zevkine göre olmasının yanı sıra hesaplı da olduğunu belirtti. Evde bulunan mermer masa, ahşap sandalyeler, kanepe gibi tüm mobilyalar Ece Tuncel’in araştırmaları sonucu bulunan dizaynlardan oluşuyor.

Aksesuar olarak dekoratif kitapların kendisi için vazgeçilmez olduğunu ekleyen Ece Tuncel, evinin son halinin videosunu Youtube’da takipçileriyle paylaştı.

Yeni evlerinde hem modern hem klasik detayları birlikte kullanan Ece Tuncel’in favori üçlüsü; koyu renk parke, beyaz duvar ve 15 cm’lik beyaz süpürgelik. Starliçe gibi bitkilerle de duvar köşelerini doldurmanın evi daha sıcak gösterdiğini düşünüyor.