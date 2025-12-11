İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6157
  • EURO
    50,215
  • ALTIN
    5834.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mood Magazin Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye '360' damgasını vurdu
Magazin

Mood Magazin Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye '360' damgasını vurdu

Mood Magazin Ödülleri'nin bu yıl 15'incisi düzenlendi, ödüller görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jüri oylarının yanı sıra, tüm kategoriler İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin değerlendirmeleriyle belirlendi. Bu kapsamda 360, gecede iki ödül aldı.

HABER MERKEZİ11 Aralık 2025 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Mood Magazin Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye '360' damgasını vurdu
ABONE OL

360 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin, "Yılın En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni" ödülüne layık görülürken, Banu Noyan'la En Moda programı "Yılın En İyi Moda Programı" seçildi.

Ratel Medya tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve değerlendirme kriterleriyle öne çıkan 2025 Kariyer Başarı ve Proje Ödüllerinde de 360'a iki ödül verildi.

Bu organizasyonda da 360 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin, "Yılın En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni" ödülünü alırken, Banu Noyan'la En Moda programı "Yılın En İyi Moda Programı" seçildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.