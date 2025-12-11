Mood Magazin Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye '360' damgasını vurdu

360 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin, "Yılın En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni" ödülüne layık görülürken, Banu Noyan'la En Moda programı "Yılın En İyi Moda Programı" seçildi.

Ratel Medya tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve değerlendirme kriterleriyle öne çıkan 2025 Kariyer Başarı ve Proje Ödüllerinde de 360'a iki ödül verildi.

