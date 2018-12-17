Müge Anlı Atv Canlı izle bugün Sedanur'un katili kimdir 17 Aralık Müge Anlı'da Nursel Doğan son dakika haberleri neler

Müge Anlı Atv Canlı izle bugün neler yaşanacak? Sedanur'un katili kimdir? 17 Aralık Müge Anlı'da Nursel Doğan ve Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri neler? Sedanur'un ailesi neler anlatacak? soruların yanıtları yine gündemde konuşulan konular arasında. Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel ve Nursel Doğan hakkında şok gelişmeler yaşanacak! Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cansız bedeni, aynı köyde toprağa gömülmüş olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Sedanur'un katilinin kim olduğu yapılan DNA testi sonucu belirlendi. Müge Anlı'da Sedanur cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırkan aynı zamanda 8 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Nursel Doğan hakkında şok gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşanacak. ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 17 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yaşanan son habarler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



Müge Anlı canlı yayınında ilginç gelişmeler yaşanacak. 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'den hala bir iz aranıyor. Müge Anlı ekibi Haydar Sırça'nın anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. "Dikili'de evim var" diyen Hayrdar Sırça'nın Bergama'da evi olduğu ortaya çıkınca Müge Anlı ekibi bu ev üzerinde yoğunlaştı. Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayında şok eden gerçeği açıklayacak. 17 Aralık Müge Anlı'da neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıda yer alan Atv canlı yayınından Müge Anlı'yı canlı izleyebilirsiniz...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…





SEDANUR GÜZEL OLAYI NEDİR?



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.





NURSEL DOĞAN OLAYI NEDİR?

130 gündür Müge Anlı'nın aradığı iki kayıp kadın Nursel Doğan ve Deniz bir türlü bulunamamıştı. Nursel Doğan'ın sevgilisi olan Haydar Sırça olayın bir numaralı şüphelisiydi. Programa aylar önce sadece bir kere katılan Haydar Sırça yalanlar söylemiş ve çelişkili ifadelerde bulunmuştu. Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz, Haydar Sırça'nın Dikili'deki yazlık evinden kaybolmuştu. Fakat Dikili'de sanılan ev, Bergama'da bir köyde çıktı. Evin çevresinde yeni beton dökülen yerler bulunan Haydar Sırça'nın evinde inceleme yapıldı. Haydar Sırça'nın evindeki salon halısının değiştiğini söyleyen Haydar Sırça'nın eşi, 6 metrekarelik halının ortada olmadığını söyledi.

Fakat kayıp dosyasıyla ilgili Müge Anlı 17 Aralık şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı 17 Aralık günü Haydar Sırça'nın tutuklandığı haberi verildi.



Müge Anlı 17 Aralık günü Nursel Doğan ve Deniz'in kaybıyla ilgili kuvvetli şüpheler nedeniyle tutuklanan Haydar Sırça, Şakran Cezaevi'ne gönderildiği açıklandı.



Henüz kayıp kadınların nerede olduğuyla ilgili bir şey söylemeyen Haydar Sırça'nın, Müge Anlı 17 Aralık cinayet şüphesiyle tutuklandığı açıklandı.



Öte yandan Müge Anlı 17 Aralık günü Haydar Sırça'nın köy evinde bir kuyu bulunduğu söylendi. Yeni beton dökülen kuyuda bir çökme olduğunu söyleyen Müge Anlı buranın araştırılması gerektiğini çünkü kayıptan sonra kapatıldığını söyledi.



Müge Anlı 17 Aralık günü yaşanan gelişme herkesin içini rahatlasa da Nursel Doğan ve Deniz'in yakınları kayıp kadınların cesetlerinin bulunmasını istiyor.

SEDANUR'UN KATİLİ DNA EŞLEŞTİ

Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.



Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.







MEĞER İTİRAF ETMİŞ



Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre E.B. ile Sedanur’u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U’ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

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ERTAN BOZKURT KİMDİR? NASIL TUTUKLANMIŞTI?



Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. olaydan bir kaç sonra tutuklanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı. Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledilmişti.



Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandığı belirtilmişti.



Ertan B, Kars Cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

ERTAN BOZKURT MÜGE ANLI’YA BAĞLANMIŞ

Sedanur'un kaybolmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ertan Bozkurt aileyle birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış. Hatta Sedanur'un babasına kayıp olduğunu arayıp cep telefonundan o bildirmiş. Şüpheli gözaltına alınmadan önce de Sedanur'u son gören kişi olara ATV'deki Müge Anlı'nın programına bağlandı.

Canlı yayında söylediği yalanlar: Ertan Bozkurt'un canlı yayında verdiği ifadeler kontrol edildiğinde bir çok çelişki ortaya çıktı. En başta da köye geldiği zamanla ilgili. Kurban Bayramı'ndan beri Paslı köyünde olan Ertan Bozkurt yayında ise 2 hafta önce köye geldiğini iddia ediyor. Bozkurt'un en önemli yalanı ise köye gelmeden önce nerede olduğuna dair. Yayında Bilecik'te inşaatta çalıştığını söyledi ancak ancak cezaevinden firari olduğu ortaya çıktı.

Sedanur'un babasını aramış : Ertan Bozkurt Mügen Anlı'nın programında Sedanur'u arama çalışmalarına katıldığını hatta babasını kendisinin aradığını söyledi. İşte küçük kızı son gören kişi olan Ertan Bozkurt'un anlattıkları:

-"Sedanur'u tanımıyorum 2 hafta önce köye geldim Bilecik'te inşaat işinde çalışıyorum. Bayram iznine geldim biraz erik özlediğim için çocuklardan erik istedim. Çocuklar bana üç beş tane getirdi kaç tane çocuk olduğunu göremedim. Erik alıp eve geldim ve ondan sonra bir şey göremedim"

-Bir kaç erik aldıktan sonra 11:30 gibi evime geçtim. Ben saat 4:30-5:00 gibi evdeydim dinleniyordum. Tekrar kapı önüne erik yemeye çıkarken Sedanur' un annesini geldi ve kızımız kayıp gördünüz mü diye sordu. Hep beraber aramaya geldik.

-Sedanur'un babasına telefon açtım kızalarının kayıp olduğunu söyledim. Köy girişinde olduklarını söyledi şaka yaptığımı sandılar. Onlar geldikten sonra beraber aradık.

ANNE VE BABA İDAM EDİLMESİNİ İSTİYOR!



9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi: Sedanur'un katilinin idam edilmesini istiyorum



Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel acısının çok büyük olduğunu dile getirerek, kızının katilinin idam edilmesini istedi. Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde dün defnedilen Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.



Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağlamaktan sesinin kısıldığını ifade ederek, "Çok acılıyım sesim çıkmıyor. Ben çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Ortaya çıkartsınlar, ben kendi ellerimle ceza vereceğim." dedi.



Anne Güzel, "Eğer vermezlerse de idam istiyorum. Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.



Kızının büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen anne Güzel, "O katiller bulunsun. Nice Sedanurlar, Elifler, Leylalar gider. Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullandı.



Baba Abdullah Güzel de şunları söyledi:



"Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Allah bunun belasını versin. Bu kadar milleti mağdur etti, böyle bir vahşet görmedim. En yakın zamanda bu katilin bulunmasını istiyorum. Böyle milletin ciğerini yaktı, Allah onun belasını versin."