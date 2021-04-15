Müge Anlı Instagram açtı, sosyal medya sallandı!

15 Nisan 2021 Perşembe 11:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:44

Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. 24 saatte 1 Milyon takipçiye ulaştı, sosyal medyada yer yerinden oynadı.

ATV ekranlarında yayınlanan programda kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı, tabularını yıkarak Instagram hesabı açtı. Uzun zamandır işlediği konulardan dolayı sosyal medyaya çok sıcak bakmadığını söyleyen Anlı'nın bu hamlesi de sevenlerini şaşırttı.

Atv canlı yayınında Instagram hesabı açmasının nedenini anlatan Anlı, "Takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum" dedi.

'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesapta Anlı'nın paylaştığı ilk fotoğraf kısa sürede 546 binden fazla beğeni alarak rekora koşuyor.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bugünkü programında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, sosyal medyada çok yeni olduğu için kendisine kızının yardımcı olduğunu söyledi. Anlı'nın takipçi sayısı kısa sürede 1 Milyonu geçti.