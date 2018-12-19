Müge Anlı kimdir kaç yaşında 19 Aralık Tatlı Sert Atv Canlı İzle Müge Anlı nereli kızı kim kaç yaşına girdi

Müge Anlı kimdir kaç yaşında? 19 Aralık Müge Anlı İle Tatlı Sert Atv Canlı İzle Elif öğretmene ne oldu? Müge Anlı nereli kızı kim? Müge Anlı'nın kızı kaç yaşına girdi? Müge Anlı Elif öğretmen davasında sonuç ne oldu? Vasiliği kim aldı? Müge Anlı neden ağladı? Müge Anlı son bölüm nasıl ve nereden izlenir? sorularına ilişkin ayrıntılar haberimizde. Müge Anlı'nun sunumuyla hafta içi hergün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında heyecan dolu yeni gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert'te bu hafta Elif Öğretmen'nin acı dolu hayatı ekran başındakilerini duygulandırdı. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı'da aydı duyguları paylaştı. Uzun süredir gündemde konuşulan 39 yaşındaki Elif öğretmeni hayatı, ikinci çocuğunun doğumunda alt üst oldu. Doktor hatası nedeniyle yatağa ve yardıma bağımlı hale gelen Elif öğretmen, konuşamaz hale geldi. Son günlerin en çok konuşulan sunucusu Müge Anlı ve programında yaşanan son dakika haberler yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde derledik. İşte 19 Aralık Müge Anlı İle Tatlı Sert Atv Canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki başarısı ve güvenirliliği ile izleyicilerin gönlünde taht kuran bir isim. Vatandaşların Müge Anlı ile ilgili merakı günden güne artıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı her geçen gün başarısına başarı eklemeye devam ediyor. Bu başarıların ardında nasıl bir kadın olduğunu merak eden vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde bulabilirler.





ELİF ÖĞRETMENE NE OLDU?



İkinci çocuğunun doğumu sırasında yaşanan sorunlar yatağa bağımlı hale gelen Elif öğretmenin eşi Zafer Gözütok, 2 milyon tazminat için eşini ve çocuklarını alıp kaçmıştı. Elif öğretmeninin vicdansız eşi Zafer Gözütok'un tüm foyası ortaya çıktı. Nişanlandığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra herkes Elif öğretmenin vasiliğinin kimin aldığını merak ediyor. Yaşananlar karşında Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı.

HER ŞEY 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT İÇİN



39 yaşındaki Elif öğretmeni hayatı, ikinci çocuğunun doğumunda alt üst oldu. Doktor hatası nedeniyle yatağa ve yardıma bağımlı hale gelen Elif öğretmen, konuşamaz hale geldi.

Şu anda 39 yaşında olan Elif öğretmen, kendisinden 9 yaş küçük olan Zafer Gözütok ile evli. Olaylar da genç kocanın Elif öğretmen için tazminat kararı çıktıktan sonra yaptıklarıyla başladı. Tazminat çıkana kadar özürlü hale gelen eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince şaşırtıcı bir biçimde Elif öğretmene sahip çıktı.







ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTI



Zafer Gözütok , Elif öğretmen ile biri 4 diğeri 8 yaşında olan çocuklarını alıp Ankara'dan Iğdır'a taşınıyor. Elif öğretmenin annesi Nedret hanım bu kararın art niyetli olduğu iddiasında. Zafer Gözütok'un para için kızını kendisinden uzaklaştırdığını ve bir daha görüştürmediğini öne sürüyor.

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI



Elif öğretmenin annesi Nedret Hanım damadı Zafer Gözütok'un yalancı olduğunu iddia etmesi ile başlayan süreçte şoke eden bir gelişme yaşandı. Zafer Gözütok'un, bakıcı sıfatı ile bir kadın ile birlikte yaşadığı ve nişanlandığı Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında ortaya çıktı.

VASİLİK DAVASI BUGÜN GÖRÜLDÜ



Nedret Hanım bugün görülecek olan davadan önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı yayın bağlantısı ile katıldı. Mahkemenin Elif öğretmenin vasiliği hakkında ne karar vereceği ise merak ediliyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Müge Anlı ise Elif Öğretmen olayı karşısında gözyaşlarını tutamadı.







'FEDAKAR (!)' KOCANIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI



Elif öğretmenin annesi Nedret hanım ve abisi Mehmet Bey, Zafer Gözütok ile olan ilişkilerinin onun imam nikahlı 'kuma' aldığını öğrenince bozulduğunu söylüyorlardı. Ancak Zafer Gözütok ısrarla 'imam nikahlı eş' iddiasını yalanladı. Kendinden emin konuşan Zafer Gözütok buna izleyiciyi de neredeyse inandırmıştı. Onun yalanını ortaya çıkan canlı yayına gelen telefondu.

'BU KIZI ALACAĞIM '



Canlı yayına katılan Zafer Gözütok'un kuzeninin eşi 'vicdanen rahatsız' olduğunu belirterek bizzat kendisinin de içinde yer aldığı eş olayını anlattı. Zafer Gözütok ile eş adayı olan Aybüke Hanım'ın evini gitmişler. Olayın detaylarını şöyle anlattı:



-"Beni aradı ve 'abla bana bir kızı tavsiye ettiler gidip birlikte bakalım' dedi. Ben de sen nasıl alacaksın kızı evlisin dedim. Ben boşanacağım dedi.







KIZLA TATİLE BİLE GELDİLER



-Bunun üzerine kızın evine gittik ben Zafer'in evli olduğunu söyledim. Aile de kesinlikle boşanmalı dedi. Kız hakkında araştırma yapınca evlenip boşanmış, evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendim ve Zafer'e 'ben tavsiye etmiyorum' dedim. Tamam dedi ayrıldık. Sonra biz duyduk ki bu kızı birlikte yaşamak için alıp Ankara'ya götürmüş. Geçen yaz kızı tatil için köye de getirdi. Aybüke hanımla tanıştık.



ÖNCE YALANLADI SONRA...



Zafer Gözütok bu ifşa ile bozulsa da hemen yeni bir hikaye anlattı. İddiasına göre arayan kişi ile aralarında husumet var. Kendisine bu yüzden iftira atıyordu. Ancak açık vermeye başlayan Zafer Gözütok ilerleyen dakikalarda Aybüke ile olan ilişkiyi "Ankara'da oturduğu bir dönemdi. Eşime değil, çocuklara bakmaya geldi. Ben de hakkındaki iddialardan dolayı geri gönderdim. Şu anda evlilik yok" diyerek kabullendi.

En İyi Kadın Sunucu ödülünü ile Tatlı Sert programıyla atv ekranının sevilen yüzü Müge Anlı oldu. İlker Yasin, Anlı’ya ödülünü takdim etti.



Müge Anlı, ödül veren herkese teşekkür etti.



ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Müge Anlı'nın nereli olduğu sorusu yeni gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan sunucusu Müge Anlı, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. İşte Müge Anlı ile ilgili merak edilenler..

MÜGE ANLI KİMDİR?



Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazetecisi.



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.

Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.

Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI İLE BURHAN AKDAĞ NEDEN BOŞANDILAR?



Müge Anlı 1993 yılında hayatını birleştirdiği Burhan Akdağ ile 2008 yılında ayrılmıştır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştır. Burhan Akdağ’ın Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.







Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazetecisi.



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.



MÜGE ANLI'NIN KIZI : Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarıları karakollara taşan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı.







Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.



BURHAN AKDAĞ ŞİKAYET MEKTUBU YAZDI



Burhan Akdağ 12 yıl önce boşandığı Müge Anlı'yı kızıyla görüştürmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektupla şikayet etti. Mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a şunları yazdı:



-“Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz. Benim kızım eksik...Benim kızımın kanatları yok... Benim kızım neden babasız büyüsün? Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum... Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...



KIZIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM



Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum. Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu. Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...



AİLE SEVGİSİ AŞILANMIYOR



Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…Ne kadar acı değil mi? İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım”







BURHAN AKDAĞ KİMDİR?



İşte Burhan Akdağ’ın kendi dilinden biyografisi;



Doğum tarihi: 30 Ocak 1961



Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, “Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın” derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan’ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah’a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor’da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem’de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6’ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses’in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.



Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1.lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna'ya savaşa gittim. İki savaş gördüm. Güneydoğu’da olayların çok sıkı olduğu dönemlerde 90’lı yıllarda Hakkari’de Sarıyer-Yüksekova maçını izlemeye gittim…



‘3 EVLİLİK YAPTIM 2’Sİ MÜGE ANLI İLE’



3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de ‘boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.



3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika’da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı’dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan’ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika’da yaşıyorlar.