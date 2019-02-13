Müge Anlı kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Müge Anlı kızı kim kardeşleri var mı?

Müge Anlı, magazin gündeminde Atv'de sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı Tatlı Sert ile sık sık gündeme geliyor. İnternet aramalarında Müge Anlı son bölüm canlı yayınında neler olduğunun yanı sıra kimdiri, kaç yaşında, nereli olduğu, kızı ve erkek kardeşinin kim olduğu ile ilgili aramalar yapılmaktadır. Bizlerde Müge Anlı ile ilgili merak edilenleri hayatı kariyeri hakkında tüm detayları bu haberimiz üzerinde derledik.

Müge Anlı’nın erkek kardeşi veya kardeşi bulunmuyor.

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. Canlı yayında ortaya serilen gerçekler, aydınlanan cinayetler, ekrana yansıyan aile dramları ve bulunana kayıplar izleyicileri derinden etkiliyor. Programın sunucu Müge Anlı ise hayatı en çok merak edilen ünlüler arasında. Hayranları Müge Anlı ile ilgili neredeyse her detayı merak ediyor.

Müge Anlı'nın nereli olduğu sorusu yeni gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan sunucusu Müge Anlı, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Birçok ünlünün yaşı, boyu merak edilirken, Müge Anlı memleketi ile gündeme oturdu. Müge Anlı Tatlı Sert'te yaşanan son dakika haberler ve Müge Anlı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bu haberimizde derledik.

MÜGE ANLI KİMDİR?



19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.



Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.



Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

En İyi Kadın Sunucu ödülünü ile Tatlı Sert programıyla atv ekranının sevilen yüzü Müge Anlı oldu. İlker Yasin, Anlı’ya ödülünü takdim etti.



Müge Anlı, ödül veren herkese teşekkür etti.

ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Müge Anlı'nın nereli olduğu sorusu yeni gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan sunucusu Müge Anlı, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Birçok ünlünün yaşı, boyu merak edilirken, Müge Anlı memleketi ile gündeme oturdu.

Müge Anlı Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki başarısı ve güvenirliliği ile izleyicilerin gönlünde taht kuran bir isim. Vatandaşların Müge Anlı ile ilgili merakı günden güne artıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı her geçen gün başarısına başarı eklemeye devam ediyor. Bu başarıların ardında nasıl bir kadın olduğunu merak eden vatandaşların yeni sorusu, "Müge Anlı'nın boyu ne kadar?" İşte Müge Anlı'nın boyu...

MÜGE ANLI İLE BURHAN AKDAĞ NEDEN BOŞANDILAR?



Müge Anlı 1993 yılında hayatını birleştirdiği Burhan Akdağ ile 2008 yılında ayrılmıştır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştır. Burhan Akdağ’ın Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.



MÜGE ANLI'NIN KIZI : Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarıları karakollara taşan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı.





Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.





BURHAN AKDAĞ ŞİKAYET MEKTUBU YAZDI



Burhan Akdağ 12 yıl önce boşandığı Müge Anlı'yı kızıyla görüştürmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektupla şikayet etti. Mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a şunları yazdı:



-“Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz. Benim kızım eksik...Benim kızımın kanatları yok... Benim kızım neden babasız büyüsün? Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum... Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...



KIZIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM



Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum. Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu. Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...



AİLE SEVGİSİ AŞILANMIYOR



Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…Ne kadar acı değil mi? İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım”







BURHAN AKDAĞ KİMDİR?



İşte Burhan Akdağ’ın kendi dilinden biyografisi;



Doğum tarihi: 30 Ocak 1961



Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, “Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın” derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan’ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah’a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor’da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem’de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6’ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses’in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.



Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1.lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna'ya savaşa gittim. İki savaş gördüm. Güneydoğu’da olayların çok sıkı olduğu dönemlerde 90’lı yıllarda Hakkari’de Sarıyer-Yüksekova maçını izlemeye gittim…



‘3 EVLİLİK YAPTIM 2’Sİ MÜGE ANLI İLE’



3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de ‘boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.



3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika’da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı’dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan’ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika’da yaşıyorlar.