Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? sorusu, Müge Anlı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Müge Anlı, sunduğu programda evleneceğini açıkladı. Müstakbel eşinin devlet memuru olduğunu söyleyen Anlı, seyircilerden dua istedi. Peki Müge Anlı'nın müstakbel kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MÜGE ANLI EVLENİYOR!



Müge Anlı, ATV'de yayınlanan programında evleneceğini açıkladı. Anlı, 'Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu' dedi.

Müge Anlı, evlilik kararını şu açıklamalarla dile getirdi; "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu, 58 yaşında ve devlet memurudur.

2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Yüzbaşıoğlu, daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde de görev almıştır.

