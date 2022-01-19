Müge Anlı'dan korkutan hastalık açıklaması!

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:24

Hafta içi her sabah ekrana gelen ve kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.



Müge Anlı programında yer alan bir kadından, 'Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi' şeklinde bir cümle duydu.

Bunun üzerine Anlı, 'Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçtürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

Şeker hastası olduğunu milyonların önünde açıklayan Müge Anlı'ya sevenleri tarafından birçok destek mesajı yağdı.